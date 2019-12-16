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17:54   16 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Жена Порошенко сложила полномочия из-за фамилии

Жена Порошенко сложила полномочия из-за фамилии

Жена бывшего президента Украины Марина Порошенко покинула пост главы набсовета Украинского культурного фонда, так на нее давили из-за ее фамилии со стороны офиса президента Украины Владимира Зеленского.

«Несколько дней назад от министра культуры молодежи и спорта Украины в наблюдательный совет Украинского культурного фонда поступило предложение досрочно прекратить мои полномочия как председателя наблюдательного совета. Понятно, что этот шаг инициирован офисом президента, и о культуре в этой ситуации там явно не думали», – рассказала Порошенко в видеосообщении на сайте партии «Европейская солидарность».

Жена бывшего президента Украины уверена, что причина давления на нее кроется в ее фамилии, которая вошла в историю, поэтому Порошенко ей гордится и менять не намерена.

«Претензия ко мне лишь одна – фамилия», – уверена Порошенко.

Марина Порошенко – врач кардиолог, кандидат медицинских наук. В 2017 году стала главой Украинского культурного фонда — государственного учреждения, которое содействует развитию национальной культуры и искусства в стране и поддерживая культурное разнообразие и интеграцию украинской культуры в мировое культурное пространство.

 

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Автор: Алина Бранцевич
#порошенко #украина #политика

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