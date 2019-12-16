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17:26   16 Декабря 2019
Россия

В ГД предложили в ответ на фейки Запада ТНТ и «Пятнице» показать службу военных РФ в Сирии

В ГД предложили в ответ на фейки Запада ТНТ и «Пятнице» показать службу военных РФ в Сирии

В беседе с «Политикой Сегодня» зампред комитета по обороне Госдумы Александр Шерин предложил бороться с фейками и деструктивной информацией о вооруженных силах РФ правдой о службе в российской армии.

Особо актуальным оружием борьбы в информационной войне, по мнению парламентария, станут телепередачи, в которых будет показано, что представляет собой служба в армии сегодня. Главный вопрос — чем она будет полезна молодежи. Гостями таких программ могут выступать известные личности.

«Надо побольше разъяснительных программ о том, что может дать молодому человеку служба в армии, какие перспективы перед ним открываются. Надо побольше показывать популярных людей, которые добились успеха в различных отраслях, и при этом прошли обязательную службу в армии, в различных ток-шоу. То есть известных актеров, певцов, музыкантов, спортсменов, наших заслуженных офицеров, которые уже вышли на покой и могут что-то рассказать о своей службе», — считает Шерин.

Телеканал «Звезда» в одиночку противостоять прозападной и антироссийской волне фейков не сможет – ему нужна информационная поддержка, считает Шерин. По мнению депутата, здесь на помощь должны прийти развлекательные каналы, такие как ТНТ и «Пятница».

«Надо брать телеканалы ТНТ, Первый канал, «Пятница»: и федеральные, и региональные, и развлекательные — и именно такими приемами [преподносить информацию], какие близки именно для этой аудитории. Каждой аудитории нужно рассказывать ее языком о вооруженных силах», — отметил Шерин.

В ГД предложили в ответ на фейки Запада ТНТ и «Пятнице» показать службу военных РФ в Сирии

Важно также больше показывать и рассказывать зрителям о военных операциях, которые проводятся российскими вооруженными силами. Особенно в Сирии. Не обходить стороной и современное вооружение: какие на сегодняшний момент новейшие образцы уже приняты на баланс. Здесь Шерин предлагает сделать сводные таблицы.

«Сравнительная таблица характеристики: вот американское вооружение, а вот – наши аналоги. Чем они отличаются, насколько наши аналоги дешевле. Наши аналоги в десять, а то и в 50 раз дешевле.

Ранее журналистам Федерального агентства новостей удалось установить, каким образом ведется информационная война в Сирии. Против президента Сирии Башара Асада и России на деньги американских фондов ведется информационная война, кампании по дискредитации Минобороны, ВКС РФ, зачастую даже откровенная поддержка террористов.

Началась кампания четыре года назад. Как пишет в своем расследовании Федеральное агентство новостей, все средства массовой информации, включая также и блогеров, принявшие участие в данной кампании, ссылались в своих материалах на российский аналог Bellingcat – Conflict Intelligence Team (CIT), основатель которого Руслан Левиев, известен связями с Алексеем Навальным.

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Автор: Валерия Крутецкая
#госдума #сирия #политика #весь мир #шерин

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