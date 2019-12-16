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21:40   16 Декабря 2019
Сирия

Эксперт заявил, что фейки либеральных СМИ являются орудием для самопиара

Эксперт заявил, что фейки либеральных СМИ являются орудием для самопиара

Бывший разведчик, член Совета по внешней и оборонной политике России, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов уверен, что за счет публикации фейков о деятельности российских военных в САР либеральные СМИ пытаются привлечь внимание аудитории.

«Есть огромное количество изданий, которые напрямую получают деньги от Запада. Взять то же «Радио Свобода», оно ведь не нами финансируется, и оно даже не задумывается о том, что оно делает. Естественно фейки и ложная информация всегда была, есть и будет. Есть два варианта реакции на подобное: либо сверхбыстрая, либо никакой», — передает его слова издание «Слово и Дело».

Экс-разведчик добавил, что либеральные издания такими методами просто гонятся за сенсацией и ищут внимания. При этом, по его словам, большая часть внимания приковывается в итоге в фейкам и подтасованным фактам.

«Это такая самореклама, самоутверждение», — пояснил он.

Немногим ранее Федеральное агентство новостей опубликовало серию материалов о Сирии. В первой ее части рассказывалось о связях либерального журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами запрещенной на территории России организации ИГИЛ. Вторая часть большого материала посвящена воровству сирийской нефти, которым занимаются Соединенные Штаты Америки.

Завершающий текст в серии специальных материалов посвящен успехам россиян в борьбе за мир в Сирии.В нем приведены результаты помощи российских военных ВКС в освобождении сирийских территорий и итоги помощи России Дамаску.

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Автор: Лев Собакин
#сирия #журналистика

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