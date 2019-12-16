Турции предрекли роль лидера исламского мира с отказом от поддержки террористов ПНС Ливии

Президент Турции Реджеп Эрдоган готов к переговорам с фельдмаршалом Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром. Об этом свидетельствует анализ сценариев по ливийскому направлению Анкары от старейшего турецкого издание Aydınlık. При их подготовке Aydınlık исходило из успешности стратегии сотрудничества Турции и России в Сирии.

Aydınlık рассматривает несколько сценариев поведения Эрдогана, ныне имеющего договоренности с главой так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, представляющего собой конгломерат бандформирований, Фаизом Сарраджем. Однако он не должен ограничиваться лишь одной стороной, считают эксперты. В начале декабря Эрдоган созвонился с российским коллегой Владимиром Путиным. По данным Aydınlık, глава Турции намерен сохранить меморандум, а также разрешить ситуацию в ливийской Мисурате.

Некоторые силы Мисураты сотрудничают с «Братьями-мусульманами»* (признаны террористами и запрещены на территории России). Эта же группировка имеет политическое влияние в Турции, так что здесь контакт уже налажен, в отличие от Триполи.

Выходит, одним из вариантов развития событий может стать совместное патрулирование по примеру сирийского Идлиба. Если верить источникам Aydınlık, совет старейшин ливийского города думает над мобилизацией своих людей из Триполи в связи с планами Эрдогана.

По сути, турецкая сторона на данный момент должна решить две задачи: убрать из региона террористов и совместно с Россией разработать стратегию по урегулированию ситуации в Ливии.

Стоит отметить, что Анкара постепенно уходит от западного курса и обращает внимание на восток. Aydınlık со ссылкой на источники пишет, что руководство страны уже думает над тем, как покинуть Североатлантический альянс, чтобы начать более тесное сотрудничество с Россией, Китаем и Ираном. На руку играет и ослабление влияния Запада на разрозненность Ливии.

Как указывает турецкое издание, шаги по Ливии станут для имиджа Эрдогана как главы исламского мира серьезным испытанием. Если он займет лишь одну сторону, то есть будет работать лишь с террористами ПНС Ливии, то его позиции сильно ослабнут. По сути, эти силы будут «душить» его, и даже рассорят с российскими партнерами.

Однако, если он будет работать на несколько сторон - с Россией, с ЛНА и ПНС – то сможет сохранить роль ближневосточного арбитра.

Турецкий президент станет символом суннитского ислама, если выполнит всего несколько простых шагов. Сперва - откажется от помощи террористам ПНС Ливии в противостоянии с ЛНА. Здесь будет сразу несколько позитивных эффектов: сохранение отношений с Россией и меморандума. Последний, в свою очередь, пророчит возвращение Турции в геополитику Восточного Средиземноморья, новые ресурсы и, как следствие, небывалый подъем турецкой экономики.