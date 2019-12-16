Меры против антироссийских «вбросов» по Сирии должны быть усилены, считает эксперт

Депутат Государственной думы Евгений Федоров в своем комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что сеть СМИ, которые распространяют фейковые новости о России – это организованная пропаганда, являющаяся частью вооруженных сил США.

С самых первых дней российской операции в Сирии в новостных лентах и социальных сетях появлялись абсурдные «факты» и «расследования» отдельных российских СМИ и журналистов. Эти данные не только являлись попыткой очернить действия российских и сирийских военных, но пытались выставить действия террористов «благими» и правильными.

Несмотря на то, что все подобные «вбросы» легко опровергаются реальными фактами, их авторы все же достигают поставленных целей – тысячи людей в интернете верят таким новостям, не желая самостоятельно ознакомиться с фактами и узнать правду.

«Соединенные Штаты объявили около 72 решений высшего уровня по санкциям, фактически ведут войну с Россией. Естественно, они используют спецпропаганду для ведения военных действий», — заявил Федоров.

Подобный подход позволяет США не переводить конфликт в «горячую» фазу – фазу бомбежки. Депутат отметил, что в России защита от таких методов гибридной войны недостаточна эффективна. Отсутствует соответствующее просвещение населения, контрпропаганда и полный анализ ресурсов США на территории России.

«Нужно принимать решения об усилении методов защиты от спецпропаганды. Война — это всегда путь обмана», — подчеркнул Федоров.

Ранее, Федеральное агентство новостей выпустило цикл материалов, посвященных обстановке в Сирии. Первая часть рассказывала о сотрудничестве журналиста Дениса Короткова с террористами ИГ*. Вторая – о сотрудничестве США с боевиками ИГ*. В третьей части журналисты ФАН рассказали, почему сирийские террористы боятся россиян. Четвертая часть рассказывала о сети СМИ, распространяющей «вбросы» сирийских боевиков.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещена в РФ