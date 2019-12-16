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17:33   16 Декабря 2019
Весь мир

Меры против антироссийских «вбросов» по Сирии должны быть усилены, считает эксперт

Меры против антироссийских «вбросов» по Сирии должны быть усилены, считает эксперт

Депутат Государственной думы Евгений Федоров в своем комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что сеть СМИ, которые распространяют фейковые новости о России – это организованная пропаганда, являющаяся частью вооруженных сил США.

С самых первых дней российской операции в Сирии в новостных лентах и социальных сетях появлялись абсурдные «факты» и «расследования» отдельных российских СМИ и журналистов. Эти данные не только являлись попыткой очернить действия российских и сирийских военных, но пытались выставить действия террористов «благими» и правильными.

Несмотря на то, что все подобные «вбросы» легко опровергаются реальными фактами, их авторы все же достигают поставленных целей – тысячи людей в интернете верят таким новостям, не желая самостоятельно ознакомиться с фактами и узнать правду.

«Соединенные Штаты объявили около 72 решений высшего уровня по санкциям, фактически ведут войну с Россией. Естественно, они используют спецпропаганду для ведения военных действий», — заявил Федоров.

Подобный подход позволяет США не переводить конфликт в «горячую» фазу – фазу бомбежки. Депутат отметил, что в России защита от таких методов гибридной войны недостаточна эффективна. Отсутствует соответствующее просвещение населения, контрпропаганда и полный анализ ресурсов США на территории России.

«Нужно принимать решения об усилении методов защиты от спецпропаганды. Война — это всегда путь обмана», — подчеркнул Федоров.

Ранее, Федеральное агентство новостей выпустило цикл материалов, посвященных обстановке в Сирии. Первая часть рассказывала о сотрудничестве журналиста Дениса Короткова с террористами ИГ*. Вторая – о сотрудничестве США с боевиками ИГ*. В третьей части журналисты ФАН рассказали, почему сирийские террористы боятся россиян. Четвертая часть рассказывала о сети СМИ, распространяющей «вбросы» сирийских боевиков.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещена в РФ

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Автор: Роман Самойлов
#россия #сирия #сми

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