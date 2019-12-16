«Нафтогаз» опроверг достижение договоренности по газу с Москвой

«Нафтогаз» опроверг данные о том. что Москва и Киев смогли достичь предварительного соглашения о транзите газа. Соответствующее опровержение компания опубликовала в своем Twitter в понедельник, 16 декабря.

Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что украинская и российская компании смогли предварительно договориться по поводу транзита газа.

«Сообщения, что Россия и Украина достигли предварительного соглашения по транзиту газа, не соответствуют действительности», — сказано в сообщении украинской компании.

«Нафтогаз» отметил, что стороны «договорились продолжать договариваться», однако до практических решений еще далеко. В украинской компании также назвал прогрессом активное обсуждение россиян будущих газовых отношений с Киевом и новым оператором ГТС.

Отдельно говорится, что «Нафтогаз» и «Газпром» продолжат консультации на экспертном уровне и в трехстороннем формате с участием представителей Еврокомиссии.