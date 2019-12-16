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17:21   16 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

«Нафтогаз» опроверг достижение договоренности по газу с Москвой

«Нафтогаз» опроверг достижение договоренности по газу с Москвой

«Нафтогаз» опроверг данные о том. что Москва и Киев смогли достичь предварительного соглашения о транзите газа. Соответствующее опровержение компания опубликовала в своем Twitter в понедельник, 16 декабря. 

Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что украинская и российская компании смогли предварительно договориться по поводу транзита газа. 

«Сообщения, что Россия и Украина достигли предварительного соглашения по транзиту газа, не соответствуют действительности», —  сказано в сообщении украинской компании. 

«Нафтогаз» отметил, что стороны «договорились продолжать договариваться», однако до практических решений еще далеко. В украинской компании также назвал прогрессом активное обсуждение россиян будущих газовых отношений с Киевом и новым оператором ГТС.

Отдельно говорится, что «Нафтогаз» и «Газпром» продолжат консультации на экспертном уровне и в трехстороннем формате с участием представителей Еврокомиссии.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #нафтогаз #газпром #общество

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