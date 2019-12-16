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17:17   16 Декабря 2019
Россия

Путин одобрил электронные трудовые книжки с нового года

Путин одобрил электронные трудовые книжки с нового года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об электронных трудовых книжках в России. Получить документ в электронном виде россияне смогут уже 1 января 2020 года.

«Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее – сведения о трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного Фонда Российской Федерации», – говорится в документе на официальном портале правовой информации.

Введение электронных трудовых книжек не запрещает пользоваться бумажными вариантами. Работодатель должен до 30 июня 2020 года уведомить сотрудников о нововведениях и до конца года сотрудникам нужно будет выбрать, в каком виде они хотят хранить свой документ и подать письменное заявление.

Однако с 2021 года учет трудовой деятельности будет вестись только в электронном виде. Граждане, которые устраиваются на работу впервые, будут получать только электронный вариант документа.

По оценкам экспертов, новый закон затронет около 60 миллионов работников в России.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #общество #трудовое законодательство

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