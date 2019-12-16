В Госдуме призвали окончательно выдворить покемонов из российских храмов

У дверей новосибирского храма Михаила Архангела «поселились» покемоны. Здесь разработчики игры «Pokеmon Go» разместили место для тренировки карманных монстров из японских мультиков. Но случайно. Потому что, как уверяют игроки, все тренировочные зоны генерируются специальным алгоритмом.

Сейчас за территорию у здания на Большевистской, 229 соревнуются несколько команд тренеров виртуальных существ. Однако есть информация, что «Gym» (в переводе с языка охотников за покемонами – тренировочная площадка) находится рядом с храмом уже давно.

«Вообще, там гим (на английском звучит «джим») уже сто лет как», — рассказывает один из новосибирских игроков.

В связи с появлением охотников за виртуальными тварями у религиозных объектов первый зампред комитета Госдумы по гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Иван Сухарев предложил предпринять меры.

С монстрами в храмах нужно бороться. Только вот исправить «баг» должны разработчики, полагает народный избранник в комментарии «Политике Сегодня».

«Храмы созданы не для того, чтобы играть в игры. Тем более в такие. Нужно разговаривать с теми, кто занимается организацией: я думаю, что там люди, которые зарабатывают деньги, и для них более вменяемым решением будет прекратить подобного рода вещи», — считает политик.

Однако парламентарий не исключил, что разработчики хотели привлечь внимание к их детищу. И, разумеется, из коммерческих соображений, не опасаясь задеть чувства верующих. Но запрещать игру, конечно, Сухарев не собирается.

«Нужно поговорить с администраторами этой игры и определить эти точки. Люди хотят играть, но должны быть другие определенные места. Она единственное должна быть безопасна и не вредить другим: не угрожать жизни и здоровью наших граждан и не должна мешать», — подчеркнул депутат.

Ловля покемона на территории храма в Екатеринбурге в 2016 году обернулась для блогера Руслана Соколовского сначала следственным изолятором, а позже условным сроком. Мужчину осудили за экстремизм и оскорбление чувств верующих.