Британский парламент начнет рассмотрение сделки по Brexit до Рождества

Правительство Британии внесет в парламент соглашение с ЕС по Brexit в пятницу. Официальный представитель канцелярии премьера заявил, что в Великобритании надеются на продвижение в этом вопросе уже до Рождества, сообщает РИА Новости.

Процесс утверждения сделки должен завершиться в январе. По плану премьера Бориса Джонсона Британия покинет Евросоюз к концу следующего месяца, сообщают в агентстве.

«Мы планируем начать процесс (рассмотрения сделки с ЕС) до Рождества и сделаем это в соответствии с законом и при консультации со спикером. Мы представим законопроект, по которому страна покинет ЕС в конце января», — отметил представитель премьера.

По словам представителя, соглашение будет представлять собой документ, одобренный Британией и ЕС, который будет гарантировать заключение долгосрочного торгового соглашения с Евросоюзом.

Представитель премьера подчеркнул, что продолжение подготовки к Brexit без сделки все же будет продолжено «в качестве меры предосторожности».