Признание незаконности «Белых касок» решит проблему с фейками о химатаках

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал организацию «Белые каски» мировыми провокаторами, которые были созданы западными спецслужбами. Об этом он заявил в беседе с «ПолитЭкспертом» в понедельник, 16 декабря.

По мнению эксперта, у Дамаска высокие шансы добиться признания организации незаконной. Ранее Сирия не могла выступить с таким предложением к ООН, потому что так она бы бросила вызов всему миру. Однако сейчас собрано достаточно фактов, доказывающих, что «Белые каски» провокаторы.

«Если этого не произойдет [признания «Белых касок» незаконными — ред.], особенно на фоне тех событий, которые происходят в Сирии и которые творят вот эти силовики западных спецслужб под прикрытием некой гуманитарной организации, поддерживаемой ООН, то это будет безумие», – отметил он.

Клинцевич также назвал организацию «Белые каски» грязью с точки зрения международных норм, которую следует очистить. Он подчеркнул, что если «касочники» будут признаны запрещенной организацией, им будет сложнее снимать постановочные «химатаки», а также наполнять фейковые аккаунты ложной информацией от «детей Идлиба».

«Белые каски» неоднократно создавали ложные инфоповоды и устраивали провокации. Их совершенно не волнует вопрос морали и честности. Члены этой организации работали на Запад, которому выгодно очернение армии Сирии. Именно «касочники» разыгрывали фейковые «химатаки».

Ранее ФАН обнародовало несколько материалов о связях между США и террористами запрещенного в России «Исламского государства» в САР. По данным СМИ, успехи российских сил в САР, позволившие остановить террористов ИГ и добиться разгрома «халифата», вынудили Вашингтон обратиться к другим средствам. В частности, были задействованы даже журналисты из российских «либеральных» изданий.