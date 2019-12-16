«Новой газете» посоветовали уволить Латынину, чтобы избавиться от заказных материалов

Известный российский журналист, радиоведущий, писатель, публицист и общественный деятель Армен Гаспарян прокомментировал недавние известия о том, что «Новая газета» публикует заказные тексты, среди них цена компромата составляет 2 млн рублей.

Несмотря на порой шокирующие данные, Армена Гаспаряна такое поведение оппозиционной «Новой» совершенно не удивило.

«Вы не знали о том, какую позицию занимает «Новая газета»? Не знали о вечном принципе: «Это сукин сын, но он наш сукин сын»? Вы не знали раньше, что все покупается, что издание используется в качестве определенного лоббистского ресурса для многих целей? В этом нет никакого элемента новизны. Все сказанное относится не только к «Новой газете», но и к «Эху Москвы», телеканалу «Дождь» и другим. У нас же либеральные средства массовой информации занимаются такими делами стабильно, это их доходная часть бюджета. Что нового-то случилось? Если бы они этим вдруг перестали заниматься, вот это была бы новость! Можно было бы поразмышлять, что произошло: может, совесть проснулась, может, аудитория упала? А так-то все в порядке, все, как всегда, ничего не меняется», - передает слова Гаспаряна Nation News.

Писатель также подчеркнул, что для того, чтобы в "Новой газете" хоть что-то поменялось, нужно полностью распустить штат работающих там журналистов и набрать новых.

«Пока же там от Латыниной и дальше — аппарат рукопожатности, что вы хотите от этого СМИ? Ну пока, может, «Новая» еще не дошла до «высоких» стандартов «Радио Свободы» (признана иноагентом), ну дак не все сразу», — заключил Гаспарян.

Материал, в котором подробно рассказывается почему и как «Новая» берет деньги за публикации, недавно выпустило Федеральное агентство новостей. Так, в редакцию обратился экс-сотрудник либеральной газеты и рассказал, на каких условиях публикуются заказные тексты и суммах, за которые беглый олигарх Ходорковский «сливает» секретные данные.

«Скорее всего, редакция и сам главред Муратов хотят меня подставить, у меня просто не осталось выбора, как обратиться в другое СМИ», — объяснил мужчина свое решение обратиться за помощью в другое СМИ.

Собеседник ФАН обозначил цены: 2 миллиона рублей стоит один материал, месяц заказной «писанины» стоит 50 миллионов рублей, по его словам. Мужчина отметил, что для «своих» в редакции есть скидки, а ценник начинается чуть ниже — с миллиона. Заказчиками выступают как криминальны авторитеты, так и чиновники, и сотрудники разных компаний.

Для того, чтобы текст был опубликован, сообщил экс-сотрудник «Новой», нужно связаться с директором ЗАО «Новая газета» Алексеем Полухиным. Он весь в долгах из-за юной любовницы, которую знающие прозвали «уткой, работающей на конкурентов». «Новая газета», по словам источника, готова браться за любые заказы, не ограничиваясь статусом оппозиционера. Главными ее заказчиками на данный момент являются Ходорковский, фонды США и некоторые губернаторы.

«Но есть особенность. Что заказчики, что жертвы в любой момент всегда могут перейти из одной категории в другую. Фактически, они шантажируют своих постоянных клиентов тем, что если не будет заказов, то газета начнет работать по ним», — отметил источник ФАН.

Приводя пример подобной смены направления, мужчина вспомнил историю с петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным, которому «Новая» раньше объявила «войну», но затем наступило затишье, после чего стали появляться позитивные материалы. Однако партнерство бизнесмена не заинтересовало партнерство, вероятнее всего, по словам собеседника ФАН, он хотел поймать редакцию на продаже текстов.

Также бывший сотрудник «Новой газеты» обратил внимание на шум вокруг ситуации с самолетом «Сухой Суперджет 100». Он напомнил, что сначала редакция выпускала огромное количество негативных материалов о нем, но затем компания «Гражданские самолеты Сухого» заплатила им за месяц негатива про «Боинги» и о компании писать гадости перестали.