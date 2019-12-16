Потеря США военных баз в Турции обернется развалом НАТО - Перенджиев

Потеря военных баз «Инджирлик» и «Кюреджик» на территории Турции обернется для США утратой контроля над Сирией, Ираном и акваторией Черного моря. Такое мнение в комментарии «Политике Сегодня» доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

«Базы в Турции имеют для США серьезное стратегическое значение. — говорит эксперт. — Заявление Эрдогана о том, что он может эти базы закрыть, надо прежде всего рассматривать, как козырь, но не как то, что Эрдоган готов осуществить. Если он пойдет на закрытие этих баз, то будут не только для американо-турецких отношений серьезные последствия, но и для существования самого НАТО. Как только Турция на это пойдет, можно будет смело заявлять, что процесс развала НАТО уже начался».

Вашингтон стремится наладить диалог с Анкарой по вопросу закупки российских ЗРК С-400 и по другим вопросам, где у партнеров по НАТО есть разногласия, заявил в понедельник представитель Пентагона, сообщает РИА Новости.

ВВС США используют авиабазу «Инджирлик» в провинции Адана на юге Турции. Кроме того, американские военные обеспечивают работу радиолокационной станции оповещения о ракетном ударе, которая расположена в районе «Кюреджик» на юго-востоке Турции. Закрытие баз президент Эрдоган допустил в минувшее воскресенье в качестве ответной меры на американские санкции.

«Для обеих сторон очень важно, чтобы США не предпринимали шагов, которые будет невозможно исправить в наших отношениях. Конечно, Турция даст ответ на любые санкции США. Мы сядем и решим. Если нужно будет, то закроем и «Инджирлик», и «Кюреджик», - заявил Эрдоган в эфире телеканала A Haber.

Вашингтон требовал от Анкары отказаться от сделки по закупке С-400, предлагая взамен комплексы Patriot, а также грозил отменить продажу истребителей F-35 и ввести санкции. Турция не пошла на уступки. Москва в текущем году выполнила контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов.

«Анкара считает для себя неприемлемой монополию США на продажу своего оружия и военной техники в рамках НАТО, — объясняет турецкую позицию Перенджиев. — США на протяжении всей своей истории выражали мнение, что нужно соблюдать свободную конкуренцию. Но когда Россия стала сильным конкурентом на мировом рынке вооружений и у стран появился более широкий выбор, то Анкара, будучи самостоятельным государством, рассматривает покупку С-400, как элемент независимости построения своей национальной обороны и независимости от США».

Еще одним камнем преткновения в отношениях партнеров по НАТО стала операция турецких войск «Источник мира». Президент Эрдоган объявил о ее начале 9 октября. Целью военных действий Анкара объявила зачистку северных районов Сирии от курдских сепаратистов, которые пользуются поддержкой США.

Подробнее о политике США в Сирии, которая включала поддержку не только курдов, но и террористов запрещенной в РФ организации «Исламское государство» можно прочитать в публикации ФАН. В первой части говорилось о сотрудничестве журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с джихадистами, в третьей — о том, как русские заслужили уважение мирных сирийцев и заставили бояться игиловцев.