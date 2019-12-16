Возвращение курилок еще не обсуждали в РЖД

«Российские железные дороги» на данный момент не планируют возвращать в поезда помещения для курения, заявил заместитель генерального директора «дочки» РЖД «Федеральной пассажирской компании» (ФПК) Константин Торубаров 16 декабря.

«Даже пока еще не обсуждали этот вопрос», — добавил он.

Замглавы по развитию пассажирского транспорта «Трансмашхолдинга», который также входит в холдинг РЖД, Александр Лошманов подтвердил слова коллеги.

«К нам тоже такого обращения не поступало пока», — ответил он на вопрос о запросе на вагоны с курилками.

Ранее сопредседатель Общероссийского движения за права курильщиков Ольга Беклемищева предложила организовать специальные места для курения не только в аэропортах, но и в поездах дальнего следования. Напомним, что на перронах также запрещено употребление такаба.

Запрет на курение в России начали вводить с 2013 года, при принятии «антитабачного» закона. Сперва курильщикам запретили «дымить» на стадионах, учебных и медицинских заведениях, в самолетах, на детских площадках и в магазинах. В этот же период ограничили рекламу табака. Уже летом следующего года не разрешалось курить в аэропортах и на вокзалах, в местах общественного питания, гостиницах и поездах.

12 декабря Государственная дума приняла закон о возврате комнат для курения в российские аэропорты. Воздушные гавани Москвы, а также петербургское «Пулково» уже сообщили о готовности оборудовать такие помещения.