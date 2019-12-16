Меркель стала инициатором телефонного разговора с Путиным по итогам «нормандского саммита»

Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Директор «Новой газеты» признался, что не способен остановить поток фейков Короткова

Директор «Новой газеты» признался, что не способен остановить поток фейков Короткова

 Сотрудник «Открытой России» отказался идти за решетку по приказу Ходорковского

Сотрудник «Открытой России» отказался идти за решетку по приказу Ходорковского
Президент Туркменистана записал клип на песню «Каракум»

Президент Туркменистана записал клип на песню «Каракум»

В ДНР заявили, что новый законопроект Зеленского противоречит «Минску-2»

В ДНР заявили, что новый законопроект Зеленского противоречит «Минску-2»
Турецкие судмедэксперты сообщили, от чего умер основатель «Белых касок»

Турецкие судмедэксперты сообщили, от чего умер основатель «Белых касок»

 Вице-премьер Борисов приехал в Сирию на переговоры о Тартусе и поставках сельхозпродукции

Вице-премьер Борисов приехал в Сирию на переговоры о Тартусе и поставках сельхозпродукции
Директор «Новой газеты» признался, что не способен остановить поток фейков Короткова

Директор «Новой газеты» признался, что не способен остановить поток фейков Короткова

 Сотрудник «Открытой России» отказался идти за решетку по приказу Ходорковского

Сотрудник «Открытой России» отказался идти за решетку по приказу Ходорковского
Президент Туркменистана записал клип на песню «Каракум»

Президент Туркменистана записал клип на песню «Каракум»

В ДНР заявили, что новый законопроект Зеленского противоречит «Минску-2»

В ДНР заявили, что новый законопроект Зеленского противоречит «Минску-2»
Турецкие судмедэксперты сообщили, от чего умер основатель «Белых касок»

Турецкие судмедэксперты сообщили, от чего умер основатель «Белых касок»

 Вице-премьер Борисов приехал в Сирию на переговоры о Тартусе и поставках сельхозпродукции

Вице-премьер Борисов приехал в Сирию на переговоры о Тартусе и поставках сельхозпродукции
16:24   16 Декабря 2019
Россия

Меркель стала инициатором телефонного разговора с Путиным по итогам «нормандского саммита»

Меркель стала инициатором телефонного разговора с Путиным по итогам «нормандского саммита»

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону итоги саммита «нормандской четверки». Инициатором разговора была Меркель.

«Дана позитивная оценка итогов прошедшего в Париже 9 декабря саммита в «нормандском формате», на котором были согласованы некоторые шаги по реализации минского Комплекса мер, являющегося безальтернативной основой урегулирования на Юго-Востоке Украины», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Кроме ситуации на Юго-востоке Украины, лидеры России и Германии обсудили вопросы урегулирования конфликта в Ливии и энергобезопасности Европы.

9 декабря в Париже состоялся саммит «нормандской четверки», на котором лидеры России, Украины, Германии и Франции обсуждали вопросы урегулирования ситуации в Донбассе.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#путин #меркель #нормандские переговооры

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...