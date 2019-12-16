Меркель стала инициатором телефонного разговора с Путиным по итогам «нормандского саммита»

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону итоги саммита «нормандской четверки». Инициатором разговора была Меркель.

«Дана позитивная оценка итогов прошедшего в Париже 9 декабря саммита в «нормандском формате», на котором были согласованы некоторые шаги по реализации минского Комплекса мер, являющегося безальтернативной основой урегулирования на Юго-Востоке Украины», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Кроме ситуации на Юго-востоке Украины, лидеры России и Германии обсудили вопросы урегулирования конфликта в Ливии и энергобезопасности Европы.

9 декабря в Париже состоялся саммит «нормандской четверки», на котором лидеры России, Украины, Германии и Франции обсуждали вопросы урегулирования ситуации в Донбассе.