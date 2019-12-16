Путин подписал закон о штрафах за нарушение закона о СМИ-иноагентах

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о введении штрафов до пяти миллионов рублей за нарушение закона о СМИ-иноагентах. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 16 декабря.

Отмечается, что закон 11 декабря одобрил Совет Федерации. Согласно законопроекту за нарушение будет назначаться штраф для граждан в размере 10 тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч рублей и юридических лиц — полмиллиона рублей.

Повторное нарушение также грозит штрафом в размере 50 тысяч рублей для граждан, в размере ста тысяч рублей для должностных лиц и в размере миллиона рублей для юридических лиц.

Если порядок деятельности СМИ-иноагента будет грубо нарушен, предполагается наказание для граждан в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей или в виде административного ареста сроком до 15 суток, для должностных лиц — 200 тысяч рублей, а для юридических лиц пять миллионов рублей.