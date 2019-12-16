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16:23   16 Декабря 2019
Россия

Путин упростил идентификацию граждан при почтовых переводах до 15 тысяч рублей

Путин упростил идентификацию граждан при почтовых переводах до 15 тысяч рублей

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о наделении «Почты России» правом проводить упрощенную идентификацию граждан при отправлении и получении почтовых переводов в пределах 15 тысяч рублей. Соответствующий документ обнародовали на официальном портале правовой информации.

Закон, проект которого внесла группа депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, направили на упрощение доступа граждан к услугам почтовой связи при переводе денег.

Упростят идентификацию как при личном посещении клиентом почтового отделения, так и удаленно. Достаточно указать фамилию, имя и отчество, а также серию и номер паспорта. Обычная идентификация требует, включая перечисленное, гражданство, дату рождения, место жительства или пребывания, идентификационный номер налогоплательщика.

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Автор: Анатолий Кубарев
#путин #общество #идентификация #переводы

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