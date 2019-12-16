Путин упростил идентификацию граждан при почтовых переводах до 15 тысяч рублей

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о наделении «Почты России» правом проводить упрощенную идентификацию граждан при отправлении и получении почтовых переводов в пределах 15 тысяч рублей. Соответствующий документ обнародовали на официальном портале правовой информации.

Закон, проект которого внесла группа депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, направили на упрощение доступа граждан к услугам почтовой связи при переводе денег.

Упростят идентификацию как при личном посещении клиентом почтового отделения, так и удаленно. Достаточно указать фамилию, имя и отчество, а также серию и номер паспорта. Обычная идентификация требует, включая перечисленное, гражданство, дату рождения, место жительства или пребывания, идентификационный номер налогоплательщика.