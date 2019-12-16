Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Директор «Новой газеты» признался, что не способен остановить поток фейков Короткова

Директор «Новой газеты» признался, что не способен остановить поток фейков Короткова

 Сотрудник «Открытой России» отказался идти за решетку по приказу Ходорковского

Сотрудник «Открытой России» отказался идти за решетку по приказу Ходорковского
Президент Туркменистана записал клип на песню «Каракум»

Президент Туркменистана записал клип на песню «Каракум»

В ДНР заявили, что новый законопроект Зеленского противоречит «Минску-2»

В ДНР заявили, что новый законопроект Зеленского противоречит «Минску-2»
Турецкие судмедэксперты сообщили, от чего умер основатель «Белых касок»

Турецкие судмедэксперты сообщили, от чего умер основатель «Белых касок»

 Вице-премьер Борисов приехал в Сирию на переговоры о Тартусе и поставках сельхозпродукции

Вице-премьер Борисов приехал в Сирию на переговоры о Тартусе и поставках сельхозпродукции
Директор «Новой газеты» признался, что не способен остановить поток фейков Короткова

Директор «Новой газеты» признался, что не способен остановить поток фейков Короткова

 Сотрудник «Открытой России» отказался идти за решетку по приказу Ходорковского

Сотрудник «Открытой России» отказался идти за решетку по приказу Ходорковского
Президент Туркменистана записал клип на песню «Каракум»

Президент Туркменистана записал клип на песню «Каракум»

В ДНР заявили, что новый законопроект Зеленского противоречит «Минску-2»

В ДНР заявили, что новый законопроект Зеленского противоречит «Минску-2»
Турецкие судмедэксперты сообщили, от чего умер основатель «Белых касок»

Турецкие судмедэксперты сообщили, от чего умер основатель «Белых касок»

 Вице-премьер Борисов приехал в Сирию на переговоры о Тартусе и поставках сельхозпродукции

Вице-премьер Борисов приехал в Сирию на переговоры о Тартусе и поставках сельхозпродукции
16:17   16 Декабря 2019
Россия

Русский музей объяснился и снял с продажи шоколадки с портретом Сталина на обертках

Русский музей объяснился и снял с продажи шоколадки с портретом Сталина на обертках

Подарочные шоколадки, на обертках которых изображено лицо Сталина, выдавались гостям Русского музея в кафетерии в качестве комплимента. Это вызвало бурное возмущение общественности, после чего сладости сняли с продажи.

Один из гостей музея 15 декабря посещал выставку работ Ильи Репина, а затем решил отправиться перекусить в кафетерий, где ему и вручили шоколадку с портретом Сталина. Мужчина сильно удивился, а свое негодование выразил в посте в Facebook. Многие пользователи сети поддержали его, запись репостнул знаменитый кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино», Антон Долин.

В Русском музее рассказали, что не имеют никакого отношения к этой партии шоколада, ведь ее заказал кафетерий без их ведома. Шоколадки представлены в рамках серии «Лица России», добавили в музее.

«Этот шоколад, который относится к серии «Лица России», закупался арендаторами, которые обслуживают кафетерий, без согласования с музеем. В ближайшее время он будет убран из продажи», — передает слова представительницы музея РИА Новости.

На данный момент вся продукция этой линейки снята с продаже в Русском музее.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Галина Кандинская
#петербург #сталин #русский музей

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...