Русский музей объяснился и снял с продажи шоколадки с портретом Сталина на обертках

Подарочные шоколадки, на обертках которых изображено лицо Сталина, выдавались гостям Русского музея в кафетерии в качестве комплимента. Это вызвало бурное возмущение общественности, после чего сладости сняли с продажи.

Один из гостей музея 15 декабря посещал выставку работ Ильи Репина, а затем решил отправиться перекусить в кафетерий, где ему и вручили шоколадку с портретом Сталина. Мужчина сильно удивился, а свое негодование выразил в посте в Facebook. Многие пользователи сети поддержали его, запись репостнул знаменитый кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино», Антон Долин.

В Русском музее рассказали, что не имеют никакого отношения к этой партии шоколада, ведь ее заказал кафетерий без их ведома. Шоколадки представлены в рамках серии «Лица России», добавили в музее.

«Этот шоколад, который относится к серии «Лица России», закупался арендаторами, которые обслуживают кафетерий, без согласования с музеем. В ближайшее время он будет убран из продажи», — передает слова представительницы музея РИА Новости.

На данный момент вся продукция этой линейки снята с продаже в Русском музее.