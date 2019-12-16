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15:59   16 Декабря 2019
Весь мир

Самодельную бомбу нашли в Афинах у полицейского участка

Самодельную бомбу нашли в Афинах у полицейского участка

Греческие полицейские обнаружили самодельное взрывное устройство, спрятанное у входа в отделение полиции на востоке столицы.

Как сообщает местное издание Ekathimerini, самодельная бомба была помещена в металлическую трубу, которая в свою очередь находилась в коробке прикрепленной к стене здания напротив полицейского участка. При этом бомба была начинена большим количеством гвоздей, что, по задумке злоумышленников, должно было привести к большому числу жертв.

Также издание сообщает, что коробка с бомбой была установлена минувшей ночью, однако взрывное устройство не сработало в назначенный час, так как в нем были неправильно соединены провода.

Полицейские уничтожили опасную находку контролируемым взрывом. В настоящее время отдел по борьбе с терроризмом ведет поиск злоумышленников, собравших и установивших взрывное устройство.

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Автор: Александр Люблинский
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