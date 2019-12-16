Путин «заморозил» накопительную пенсию еще на год

Российский лидер Владимир Путин утвердил федеральный закон, согласно которому накопительная часть пенсии «замораживается» до 2023 года. Документ разместили на официальном интернет-портале правовой информации 16 декабря.

Напомним, что с 2014 года шесть процентов от зарплаты россиянина вместо накопительной части направляются в страховую. Из этих отчислений формируется выплата современным пенсионерам. Закон предусматривал такую перестановку до 2021 года, однако сегодня Путин продлил его еще на один год — до 2023 года.

Помимо этого, в обязанностях Пенсионного фонда России закрепляется учитывание взносов на обязательное пенсионное страхование в 2022 году с переносом полного размера индивидуальной части страхового взноса на финансирование страховой пенсии. Вместе с тем, дополнительные средства пойдут на текущие выплаты пенсии.

Правительство рассчитывает, что такие изменения позволят в будущем году увеличить доходы ПФР более чем на 630 миллиардов рублей, а также уменьшить вливания из федерального бюджета. Закон вступает в силу 1 января 2020 года.