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16:01   16 Декабря 2019
Россия

Путин «заморозил» накопительную пенсию еще на год

Путин «заморозил» накопительную пенсию еще на год

Российский лидер Владимир Путин утвердил федеральный закон, согласно которому накопительная часть пенсии «замораживается» до 2023 года. Документ разместили на официальном интернет-портале правовой информации 16 декабря.

Напомним, что с 2014 года шесть процентов от зарплаты россиянина вместо накопительной части направляются в страховую. Из этих отчислений формируется выплата современным пенсионерам. Закон предусматривал такую перестановку до 2021 года, однако сегодня Путин продлил его еще на один год — до 2023 года.

Помимо этого, в обязанностях Пенсионного фонда России закрепляется учитывание взносов на обязательное пенсионное страхование в 2022 году с переносом полного размера индивидуальной части страхового взноса на финансирование страховой пенсии. Вместе с тем, дополнительные средства пойдут на текущие выплаты пенсии.

Правительство рассчитывает, что такие изменения позволят в будущем году увеличить доходы ПФР более чем на 630 миллиардов рублей, а также уменьшить вливания из федерального бюджета. Закон вступает в силу 1 января 2020 года.

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Автор: Анна Манц
#путин #пенсия #заморозка #пфр

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