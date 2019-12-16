Новости о торговых переговорах с Китаем пугают доллар, он падает

Американская валюта упала по отношению к евро после появления сообщений о торговых переговоров с КНР.

Так, около семи утра по московскому времени на мировом валютном рынке показатель доллара к единой европейской валюте снизился на 0,11%, его курс достиг 1,1132 доллара. Индекс американского доллара к тому времени просел на 0,09% и приравнялся к 96,660 пунктам.

Очередные взаимные экономические удары между Соединенным Штатами и Китаем в виде введения новых пошлин были запланированы на 15 декабря. Однако странам удалось достигнуть частичных соглашений, которые в перспективе могут привести к заключению перемирия в торговой войне государств. Так прошла первая фаза сделки между странами, по словам американского лидера Дональда Трампа.

Одновременно с этим Вашингтон заявил, что применит пошлины, если Пекин нарушит достигнутые договоренности. Детали и условия соглашения намеренно остаются в тайне, пишет MKRU.