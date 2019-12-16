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Директор «Новой газеты» признался, что не способен остановить поток фейков Короткова

Директор «Новой газеты» признался, что не способен остановить поток фейков Короткова

 Сотрудник «Открытой России» отказался идти за решетку по приказу Ходорковского

Сотрудник «Открытой России» отказался идти за решетку по приказу Ходорковского
Президент Туркменистана записал клип на песню «Каракум»

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В ДНР заявили, что новый законопроект Зеленского противоречит «Минску-2»

В ДНР заявили, что новый законопроект Зеленского противоречит «Минску-2»
Турецкие судмедэксперты сообщили, от чего умер основатель «Белых касок»

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 Вице-премьер Борисов приехал в Сирию на переговоры о Тартусе и поставках сельхозпродукции

Вице-премьер Борисов приехал в Сирию на переговоры о Тартусе и поставках сельхозпродукции
15:58   16 Декабря 2019
Экономика

Новости о торговых переговорах с Китаем пугают доллар, он падает

Новости о торговых переговорах с Китаем пугают доллар, он падает

Американская валюта упала по отношению к евро после появления сообщений о торговых переговоров с КНР.

Так, около семи утра по московскому времени на мировом валютном рынке показатель доллара к единой европейской валюте снизился на 0,11%, его курс достиг 1,1132 доллара. Индекс американского доллара к тому времени просел на 0,09% и приравнялся к 96,660 пунктам.

Очередные взаимные экономические удары между Соединенным Штатами и Китаем в виде введения новых пошлин были запланированы на 15 декабря. Однако странам удалось достигнуть частичных соглашений, которые в перспективе могут привести к заключению перемирия в торговой войне государств. Так прошла первая фаза сделки между странами, по словам американского лидера Дональда Трампа.

Одновременно с этим Вашингтон заявил, что применит пошлины, если Пекин нарушит достигнутые договоренности. Детали и условия соглашения намеренно остаются в тайне, пишет MKRU.

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Автор: Галина Кандинская
#сша #китай #доллар

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