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16:04   16 Декабря 2019
Россия

Госдума подготовит для Скворцовой список больниц, где не хватает врачей

Госдума подготовит для Скворцовой список больниц, где не хватает врачей

Депутаты Госдумы решили собрать информацию о всех больницах, где не хватает более сорока процентов персонала и предоставить эти данные министру здравоохранения Веронике Скворцовой в первом квартале 2020 года. 

«У нас в следующем году в марте будет правительственный час, мы постараемся до него составить карту районных центральных больниц, где дефицит врачебных кадров составляет более 40% — практически каждая вторая вакансия — и вам ее озвучим», — сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Совета законодателей 16 декабря.

Володин отметил значимость программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», которые были запущены правительством, чтобы привлечь больше кадров в регионы. Однако депутат объяснил, что грантов, которые по этим программам получают молодые врачи при переходе на работу в села, не хватает.

«Мало кто стремится ехать в районные больницы. Заработная плата 16 с небольшим тысяч рублей, плюс нужно снимать жильё — это всё не может быть мотивирующим фактором. Поэтому правильно было бы выйти на какие-то более конкретные предложения», — считает председатель.

Володин отметил, что в целом дефицит врачей на сегодняшний день исчисляется десятками тысяч специалистов. Спикер Госдумы призвал формировать предложения и мотивации для молодых врачей, исходя из их же интересов.

 

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Автор: Алина Бранцевич
#володин #больницы #скворцова

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