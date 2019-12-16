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15:58   16 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Лукашенко разрешил иностранцам пребывать в стране десять дней без регистрации

Лукашенко разрешил иностранцам пребывать в стране десять дней без регистрации

Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал закон, который увеличит срок пребывания иностранцев в стране без регистрации с пяти до десяти дней. Об этом сообщил представитель пресс-службы президента.

Ранее законопроект, в соответствии с которым срок пребывания иностранных граждан в Белоруссии без регистрации в органах внутренних дел увеличится с пяти до десяти дней, принял Палата представителей и одобрил Совет республики Национального собрания (парламента).

Закон также предусматривает увеличение с пяти до десяти суток срока, в течение которого иностранцы, прибывшие в республику, обязаны зарегистрироваться по месту фактического временного пребывания. Решение приняли, чтобы повысить туристическую и инвестиционную привлекательность страны, а также упростить деловые и частные контакты.

Сейчас иностранцы, собирающиеся находится в республике более пяти рабочих дней, регистрируются в органах внутренних дел по месту пребывания или на едином портале электронных услуг.

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Автор: Анатолий Кубарев
#белоруссия #лукашенко #регистрация #иностранцы

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