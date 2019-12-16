Египет и Бахрейн заявили о намерении восстановить целостность Ливии

Бахрейн намерен полностью поддерживать власти Египта в стремлении наладить ситуацию и восстановить целостность Ливии.

«Бахрейн заявил о стремлении поддерживать усилия, предпринимаемые президентом Египта в целях содействия в защите национальной безопасности и стабильности в регионе. В заявлении подчеркивается поддержка всего, что способствовало бы восстановлению стабильности в Ливии, сохранению ее территориальной целостности и защите от терроризма и экстремизма», — передает 218TV.

Ранее спикер парламента Египта Али Абдель Аль заявил, что Египет намерен противостоять угрозам национальной безопасности Ливии, поэтому будет поддерживать Ливийскую национальную армию (ЛНА) и Палату представителей Ливии в поддержке против террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Террористы из ПНС контролируют столицу Ливии и прилегающие к ней территории. В состав ПНС входят выходцы из террористических группировок ИГ, «Братья- мусульмане» и «Аль-Каида» (все три запрещены в РФ). Члены ПНС Ливии не раз попадали в доклады ООН в качестве фигурантов дел об убийствах, работорговле и пытках.

ЛНА под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара ведет в Триполи контртеррористическую операцию «Аль-Карама». После бегства из Ливии главаря ПНС Файеза Сарражда, член Палаты представителей Ливии Абу Бакр Байра предрек Триполи скорое освобождение от террористов ПНС, которые контролируют город в данный момент .