Столичный суд озвучит наказание бывшему министру финансов Подмосковья

Басманный суд Москвы в понедельник вынесет приговор бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, обвиняемому в краже 14 миллиардов рублей, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Обвинение запросило наказание в виде 14 лет колонии общего режима, 1 миллиона рублей штрафа и трехлетнего запрета занимать должности на государственной службе.

Суд установил, что в 2005–2008 годы Кузнецов и другие чиновники подмосковного правительства расхищал муниципальную собственность в составе преступной группировки. Уголовное дело в отношении Кузнецова завели в мае 2008 года. Он долго прятался за рубежом, поэтому расследование длилось более десяти лет. Экс-министра задержали 6 июля 2013 года во Франции и в январе 2019 года экстрадировали на родину.

Кузнецов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, растрате имущества и легализации денежных средств. Он признал себя виновным в надежде на смягчение приговора, но суд отказал ему, так как бывший чиновник так и не возместил причиненный ущерб.

Суд также заочно приговорил к 11 годам колонии сбежавших в США бывшую жену Кузнецова Жанну Булах, а также его сообщника Дмитрия Котляренко. Будучи гражданкой США и проживая в этой стране, любительница антиквариата Булах скорее всего уйдет от ответственности, потому что между Россией и Штатами не заключено двустороннее соглашение о выдаче преступников.