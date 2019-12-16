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 Глава эстонского МВД процитировал Ленина в связи с назначением нового премьера Финляндии

Глава эстонского МВД процитировал Ленина в связи с назначением нового премьера Финляндии
Столичный суд озвучит наказание бывшему министру финансов Подмосковья

Столичный суд озвучит наказание бывшему министру финансов Подмосковья

 Второй за вечер самолет вернулся в воскресенье в Шереметьево

Второй за вечер самолет вернулся в воскресенье в Шереметьево
Пушков прокомментировал ответную шутку Зеленского на слова Путина о газе

Пушков прокомментировал ответную шутку Зеленского на слова Путина о газе

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 Глава эстонского МВД процитировал Ленина в связи с назначением нового премьера Финляндии

Глава эстонского МВД процитировал Ленина в связи с назначением нового премьера Финляндии
5:08   16 Декабря 2019
Весь мир

Глава эстонского МВД процитировал Ленина в связи с назначением нового премьера Финляндии

Глава эстонского МВД процитировал Ленина в связи с назначением нового премьера Финляндии

Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме в эфире радиостанции TRE Raadio процитировал Владимира Ленина в связи с назначением Санны Марин новым главой правительства Финляндии и назвал ее «продавщицей, поднявшейся до премьер-министра».

По его словам, от того, что парламент Финляндии во вторник одобрил кандидатуру Санны Марин на должность нового премьер-министра страны, «волосы встают дыбом».

«Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился. А вот тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди также выбились в члены правительства», — заявил Хельме.

Эстонский политик усомнился, что новое правительство Финляндии будет в состоянии защитить государственные интересы. Следующим премьер-министром Финляндии он видит Юсси Халла-Ахо, предводителя главной оппозиционной партии «Истинные финны», идеологически родственной эстонской EKRE.

Тридцатичетырехлетняя Санна Марин стала самым молодым премьер-министром мира. Теперь во главе всех пяти правящих партий Финляндии находятся женщины. Также отныне женщины возглавляют правительства всех Северных стран, за исключением Швеции - Финляндии, Исландии, Дании и Норвегии.

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Автор: Мария Милкевич
#эстония #финляндия

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