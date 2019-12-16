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Столичный суд озвучит наказание бывшему министру финансов Подмосковья

Столичный суд озвучит наказание бывшему министру финансов Подмосковья

 Второй за вечер самолет вернулся в воскресенье в Шереметьево

Второй за вечер самолет вернулся в воскресенье в Шереметьево
Пушков прокомментировал ответную шутку Зеленского на слова Путина о газе

Пушков прокомментировал ответную шутку Зеленского на слова Путина о газе

 Видео первого разговора Зеленского с российскими журналистами появилось в интернете

Видео первого разговора Зеленского с российскими журналистами появилось в интернете
Не менее 37 человек пострадали в результате землетрясения на Филиппинах

Не менее 37 человек пострадали в результате землетрясения на Филиппинах

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3:26   16 Декабря 2019
Весь мир

Ребенок погиб в лагере «Аль-Хол», находящемся в зоне оккупации радикальных курдов в Сирии

Ребенок погиб в лагере «Аль-Хол», находящемся в зоне оккупации радикальных курдов в Сирии

Еще один ребенок погиб из-за отсутствия квалифицированной медпомощи в лагере «Аль-Хол», находящемся в зоне оккупации радикальных курдов, пишет ФАН со ссылкой на военный источник в Сирии.

Сообщается, что в лагере по-прежнему царит гуманитарная катастрофа, люди не имеют доступа к качественной медицинской помощи. Военный источник в Twitter (deirezzor24) пишет, что по этой причине в пункте временного размещения опять погиб ребенок. Ранее, в середине недели, стало известно о гибели в лагере другого младенца.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало материал о роли России в восстановлении мирной жизни в Сирии и борьбе с террористами ИГ*. Эта статья продолжила серию материалов ФАН по Сирии. Первый был посвящен связи боевиков ИГ* с журналистом Денисом Коротковым из прозападной «Новой газеты», второй — связи США с террористами ИГ*.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.

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Автор: Мария Милкевич
#сирия #аль-хол

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