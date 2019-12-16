Пушков прокомментировал ответную шутку Зеленского на слова Путина о газе

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил в Twitter, что Россия превосходит Украину в газовом споре, комментируя шутливую реплику украинского лидера Владимира Зеленского в ответ на слова российского президента Владимира Путина о газе.

В понедельник после завершения саммита в «нормандском формате» Путин рассказал о перспективах подписания нового контракта на транзит газа и произнес строчку из стихотворения Сергея Михалкова: «А у нас в квартире газ, а у вас?.. И у вас есть, и будет».

Через несколько дней Зеленский ответил российскому лидеру в эфире передачи «Право на власть» на канале «1+1»: «А у нас газопровод. И в этом баланс».

Пушков рассказал, почему позиция России по вопросу транзита газа стратегически более сильная.

«Да, у Украины есть газопровод, но без нашего газа он быстро превратится в никому не нужную старую трубу. Украине жизненно важно сохранить газовый транзит», – заявил российский политик.

По итогам переговоров с Путиным в рамках встречи «нормандской четверки» Зеленский сообщил, что газовый вопрос «удалось разблокировать».

Напомним, текущий контракт на транзит российского газа завершится в конце 2019 года, и Москва настаивает, что договор может быть перезаключен лишь на условии отказа обеих сторон от претензий в международном арбитраже и прекращения судебных разбирательств.