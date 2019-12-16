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Столичный суд озвучит наказание бывшему министру финансов Подмосковья

Столичный суд озвучит наказание бывшему министру финансов Подмосковья

 Второй за вечер самолет вернулся в воскресенье в Шереметьево

Второй за вечер самолет вернулся в воскресенье в Шереметьево
Пушков прокомментировал ответную шутку Зеленского на слова Путина о газе

Пушков прокомментировал ответную шутку Зеленского на слова Путина о газе

 Видео первого разговора Зеленского с российскими журналистами появилось в интернете

Видео первого разговора Зеленского с российскими журналистами появилось в интернете
Не менее 37 человек пострадали в результате землетрясения на Филиппинах

Не менее 37 человек пострадали в результате землетрясения на Филиппинах

 Глава эстонского МВД процитировал Ленина в связи с назначением нового премьера Финляндии

Глава эстонского МВД процитировал Ленина в связи с назначением нового премьера Финляндии
1:57   16 Декабря 2019
Общество

Ракетный комплекс «Ярс» поступил в первый полк в Барнаульском соединении РВСН

Ракетный комплекс «Ярс» поступил в первый полк в Барнаульском соединении РВСН

Ракетный комплекс «Ярс» усилил боевую мощь Барнаульского соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), рассказал в интервью газете «Красная звезда» командующий войсками Сергей Каракаев.

Во вторник, 17 декабря, ракетным войскам России исполняется 60 лет.

Каракаев сообщил, что в этот же день состоялось запланированное заступление на боевое дежурство ракетного комплекса «Авангард», первого полка Барнаульского соединения в Алтайском крае и очередного полка в Иркутском ракетном соединении, оснащенных ПГРК «Ярс».

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Автор: Мария Милкевич
#россия #ярс #ракетные войска

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