Ракетный комплекс «Ярс» поступил в первый полк в Барнаульском соединении РВСН

Ракетный комплекс «Ярс» усилил боевую мощь Барнаульского соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), рассказал в интервью газете «Красная звезда» командующий войсками Сергей Каракаев.

Во вторник, 17 декабря, ракетным войскам России исполняется 60 лет.

Каракаев сообщил, что в этот же день состоялось запланированное заступление на боевое дежурство ракетного комплекса «Авангард», первого полка Барнаульского соединения в Алтайском крае и очередного полка в Иркутском ракетном соединении, оснащенных ПГРК «Ярс».