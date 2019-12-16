Видео первого разговора Зеленского с российскими журналистами появилось в интернете

Фрагмент первого разговора президента Украины Владимира Зеленского с российскими журналистами разместил на YouTube телеканал «Россия 24».

На полях саммита «нормандской четверки» Зеленский ответил на вопросы продюсера программы «Москва. Кремль. Путин» Елены Меньшиковой и оператора Александра Макарова о том, как прошла его встреча с президентом России.

«Первая встреча, личная, поговорили, поднимали важные очень вопросы», – сказал украинский лидер.

Он подчеркнул, что он считает правильным встречаться в таком формате, так как это шанс закончить войну на Украине. По словам Зеленского, несмотря на «немножко другие взгляды» украинской стороны на Минские соглашения, «главное – положено начало общению».

Напомним, 9 декабря главы государств «нормандской четверки» приняли коммюнике по итогам встречи в Париже, где отмечается, что Минские соглашения остаются основой для работы в «нормандском формате». К концу марта 2020 года должен состояться развод сил в трех новых точках в Донбассе. Также лидеры призвали до конца года ввести режим прекращения огня.