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Второй за вечер самолет вернулся в воскресенье в Шереметьево
Пушков прокомментировал ответную шутку Зеленского на слова Путина о газе

Пушков прокомментировал ответную шутку Зеленского на слова Путина о газе

 Видео первого разговора Зеленского с российскими журналистами появилось в интернете

Видео первого разговора Зеленского с российскими журналистами появилось в интернете
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1:33   16 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Видео первого разговора Зеленского с российскими журналистами появилось в интернете

Видео первого разговора Зеленского с российскими журналистами появилось в интернете

Фрагмент первого разговора президента Украины Владимира Зеленского с российскими журналистами разместил на YouTube телеканал «Россия 24».

На полях саммита «нормандской четверки» Зеленский ответил на вопросы продюсера программы «Москва. Кремль. Путин» Елены Меньшиковой и оператора Александра Макарова о том, как прошла его встреча с президентом России.

«Первая встреча, личная, поговорили, поднимали важные очень вопросы», – сказал украинский лидер.

Он подчеркнул, что он считает правильным встречаться в таком формате, так как это шанс закончить войну на Украине. По словам Зеленского, несмотря на «немножко другие взгляды» украинской стороны на Минские соглашения, «главное – положено начало общению».

Напомним, 9 декабря главы государств «нормандской четверки» приняли коммюнике по итогам встречи в Париже, где отмечается, что Минские соглашения остаются основой для работы в «нормандском формате». К концу марта 2020 года должен состояться развод сил в трех новых точках в Донбассе. Также лидеры призвали до конца года ввести режим прекращения огня.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #путин #донбасс #украина #зеленский

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