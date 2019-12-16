Российские военные продолжают патрулировать сирийские провинции согласно положениям меморандума о взаимопонимании между РФ и Турцией, рассказал глава Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

По его словам, за прошедшие сутки военная полиция РФ проследовала по маршрутам Камышлы – Тель-Базария, Айн-Исса – Нитулия, Камышлы – Мабрук в провинции Хасаке, Кобани – Махмудли, Аджами – Авшария, Аджами – Манбидж в провинции Алеппо.

Напомним, совместный меморандум России и Турции ознаменовал собой завершение спецоперации Анкары «Источник мира» против курдских боевиков. На следующий день после подписания на сирийскую сторону границы вошли силы военной полиции РФ и сирийские пограничники с целью способствовать выводу курдских бандформирований из планируемой буферной зоны. Вскоре началось совместное патрулирование этой территории.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало материал о роли России в восстановлении мирной жизни в Сирии и борьбе с террористами ИГ*. Этой статье предшествовали еще два материала: один — о связи боевиков ИГ* с журналистом Денисом Коротковым из прозападной «Новой газеты», второй — о связи США с террористами ИГ*.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.