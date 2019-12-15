Политолог Владимир Корнилов заявил изданию «ПолитРоссия», что США будут до последнего игнорировать разоблачение WikiLeaks доклада Миссии ОЗХО о применении химоружия в Сирии и делать вид, что этого не произошло.

Напомним, портал WikiLeaks раскрыл, что эксперты, якобы установившие факт применения боевых отравляющих веществ в сирийской Думе, вообще не работали в этой стране.

Об этом свидетельствует меморандум члена МУФС от 14 марта 2019 года к главе ОЗХО Фернандо Ариасу, где эксперт прямо заявляет о несогласии с итоговым докладом, который был подготовлен абсолютно другими людьми, из которых лишь один человек был в Думе, а остальные «работали в стране X».

Между тем, США пытались обвинить официальный Дамаск в химатаке на мирных жителей Думы в Восточной Гуте и угрожали «ответными» военными ударами. Из «доказательств» атаки было предоставлено лишь фейковое видео «Белых касок» с якобы пострадавшими людьми.

Журналисты ФАН нашли снимавшихся в том видео людей, которые подтвердили, что никакой химической атаки не было.

Корнилов уверен, что Запад не прекратит дурачить международное сообщество, нагло продвигать ложь и навязывать свое мнение, даже когда всему миру будет известна правда. Даже если придется все же объяснять свои проколы, виноваты как всегда будут «агенты Кремля».

По мнению эксперта, в ближайшем будущем Запад вряд ли решится повторить провокацию с химоружием в Сирии.

«Сейчас пока что волна стихла. Во многом это из-за кризиса «Белых касок». Мы видим, что недавно при загадочных обстоятельствах погиб один из центральных руководителей этой псевдогуманитарной организации, который также являлся агентом британских спецслужб. Но вполне возможно, что они скоро, скажем, перегруппируются», — отметил Корнилов.

В заключение эксперт подчеркнул, что России, Сирии и другим странам необходимо постоянно разоблачать фейки Запада, чтобы противостоять его дестабилизирующему влиянию на Ближнем Востоке.

«Если это периодически не опровергать, не привлекать внимание к тому, что они затевают, какие фейки создают, если не продолжать самим расследовать инциденты, если не публиковать материалы, подобные тем, что опубликовал WikiLeaks, если не создавать шум в мире по поводу их лжи, то провокации будут раз за разом повторяться», — сказал политолог.

Напомним, Федеральное агентство новостей опубликовало материал, в котором рассказало о связях Вашингтона с террористами ИГ* в Сирии. В вышедшем ранее материале также сообщалось о сотрудничестве российских прозападных СМИ с террористами ИГ* с целью очернить действия России в Сирии. Еще один материал информирует о вкладе россиян в мирное урегулирование в Сирии.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.