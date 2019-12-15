Радикальные курды в Хасаке изображают борьбу с преступлениями своих главарей

Бандформирования курдов создают видимость борьбы с преступлениями самопровозглашенной администрации в отношении сирийских граждан в Хасаке, пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник в Сирии.

Источник ФАН сообщает, что беженцы, оставшиеся в лагере «Аль-Хол» после выезда из него 350 семей, включая многих родственников и сторонников террористов ИГ*, по-прежнему живут в условиях гуманитарного кризиса. Аккаунт в Twitter deirezzor24 пишет, что людям не оказывают квалифицированную медицинскую помощь, в результате чего в пункте временного размещения опять погиб ребенок. Напомним, в середине недели поступала информация о гибели в лагере другого младенца.

В то же самое время боевики из «Демократических сил Сирии» (SDF) изображают борьбу с преступлениями членов подконтрольной им самопровозглашенной курдской администрации. Тот же источник, в частности, сообщает об увольнении трех сотрудников системы управления в административном центре провинции Хасака по обвинению в растрате средств. Местные активисты считают, что так курдские радикалы пытаются успокоить народные волнения, происходящие почти на всей оккупированной SDF территории Сирии.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.