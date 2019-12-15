Российский ЦПВС провел еще три гуманитарные акции в Сирии

Глава ЦПВС в САР генерал-майор Юрий Боренков сообщил на брифинге, что за минувшие сутки россияне провели в Сирии три гуманитарные акции, выдав нуждающимся сирийцам 1200 продуктовых наборов весом 7,02 тонны.

Гуманитарную помощь раздали жителям населенных пунктов Маррат в провинции Дейр-эз-Зор, Хамидие провинции Тартус, Хамдун провинции Алеппо.

За весь период работы в Сирии ЦПВС провел уже 2283 гуманитарные акции, раздав 3 828,95 тонны продовольствия. Также Россия помогает восстанавливать разрушенные войной города.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей опубликовало большой материал о вкладе россиян в мирное урегулирование в Сирии. Еще два материала этой серии посвящены связи боевиков ИГ* с властями США, а также сотрудником либеральной «Новой газеты» Денисом Коротковым.