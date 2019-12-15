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Столичный суд озвучит наказание бывшему министру финансов Подмосковья

 Второй за вечер самолет вернулся в воскресенье в Шереметьево

Второй за вечер самолет вернулся в воскресенье в Шереметьево
Пушков прокомментировал ответную шутку Зеленского на слова Путина о газе

Пушков прокомментировал ответную шутку Зеленского на слова Путина о газе

 Видео первого разговора Зеленского с российскими журналистами появилось в интернете

Видео первого разговора Зеленского с российскими журналистами появилось в интернете
Не менее 37 человек пострадали в результате землетрясения на Филиппинах

Не менее 37 человек пострадали в результате землетрясения на Филиппинах

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22:42   15 Декабря 2019
Весь мир

Российский ЦПВС провел еще три гуманитарные акции в Сирии

Российский ЦПВС провел еще три гуманитарные акции в Сирии

Глава ЦПВС в САР генерал-майор Юрий Боренков сообщил на брифинге, что за минувшие сутки россияне провели  в Сирии три гуманитарные акции, выдав нуждающимся сирийцам 1200 продуктовых наборов весом 7,02 тонны.

Гуманитарную помощь раздали жителям населенных пунктов Маррат в провинции Дейр-эз-Зор, Хамидие провинции Тартус, Хамдун провинции Алеппо.

За весь период работы в Сирии ЦПВС провел уже 2283 гуманитарные акции, раздав 3 828,95 тонны продовольствия. Также Россия помогает восстанавливать разрушенные войной города.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей опубликовало большой материал о вкладе россиян в мирное урегулирование в Сирии. Еще два материала этой серии посвящены связи боевиков ИГ* с властями США, а также сотрудником либеральной «Новой газеты» Денисом Коротковым.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сирия #гуманитарная помощь

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