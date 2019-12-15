Политолог Владимир Шаповалов заявил изданию iReactor, что радикальные курды при поддержке властей США затягивают противостояние в Сирии путем непрекращающихся провокаций против Турции и протурецких формирований.

Напомним, за прошедшие сутки вооруженные стычки между курдскими бандформированиями и союзными Турции силами продолжились в районе Тель-Рифата в провинции Алеппо. Местные источники сообщают о возобновлении перестрелок в окрестностях населенных пунктов Харбул и Умм Хош. Таким образом курдские боевики продолжают дестабилизировать положение на севере Сирии и нарушать положения российско-турецкого меморандума о взаимопонимании. Регулярные теракты и диверсии становятся причиной гибели мирных жителей региона.

Шаповалов считает, что курдские радикалы еще долго будут препятствовать установлению мира на севере страны, и этому будет способствовать поддержка террористов со стороны Вашингтона. Хотя накануне антитеррористической операции Турции «Источник мира» против курдских бандформирований США предали своих союзников, их влияние на курдов по-прежнему высоко.

«Этот конфликт в тлеющей фазе будет, видимо, еще достаточно долго», — заявил эксперт.

Он предполагает, что Анкара может возобновить спецоперацию в Сирии, отмечая, что политический сценарий урегулирования все же предпочтителен как для Турции, так и для прочих сторон противостояния. Поэтому только путь диалога с адекватной частью курдской общины, Россией и Сирией может быть эффективным.

Напомним, Федеральное агентство новостей опубликовало материал, в котором рассказало о вкладе россиян в мирное урегулирование в Сирии. В вышедшем ранее материале также сообщалось о сотрудничестве российских прозападных СМИ с террористами ИГ* с целью очернить действия России в Сирии. Еще один материал информирует о связях с ИГ* властей США.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.