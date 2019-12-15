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 Второй за вечер самолет вернулся в воскресенье в Шереметьево

Второй за вечер самолет вернулся в воскресенье в Шереметьево
Пушков прокомментировал ответную шутку Зеленского на слова Путина о газе

Пушков прокомментировал ответную шутку Зеленского на слова Путина о газе

 Видео первого разговора Зеленского с российскими журналистами появилось в интернете

Видео первого разговора Зеленского с российскими журналистами появилось в интернете
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21:26   15 Декабря 2019
Россия

Песков рассказал об итогах «нормандского саммита» в Париже

Песков рассказал об итогах «нормандского саммита» в Париже

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что одним из важнейших результатов саммита в Париже является подтверждение всеми сторонами переговоров приверженности Минским соглашениям. 

«Нормандский саммит» по урегулированию внутриукраинского конфликта прошел в Париже 9 декабря. В нем участвовали лидеры России Владимир Путин, Германии Ангела Меркель, Франции Эмманюэль Макрон и Украины Владимир Зеленский

Песков подчеркнул, что последовательность выполнения Минских соглашений важна, поскольку Украина не может провести выборы, не приняв закон об особом статусе Донбасса. Принять такой закон нельзя, если он носит временный характер .

«Вы не можете опираться только на этот закон, проводя выборы, потому что этот закон противоречит Конституции Украины», — подчеркнул он.

Напомним, закон об особом статусе Донбасса Рада приняла в 2014 году, однако так и  не ввела его в действие. Минувшей осенью украинский парламент продлил его до конца 2019 года, в декабре Рада решила продлить его еще на год — до 2020 года.

Песков утвердительно ответил на вопрос о реальной возможности трагических событий в случае, если контроль над границей с Россией будет передан украинским военным раньше реализации Минских соглашений.

«Да, и об этом четко сказал Путин - была бы вторая Сребреница», — подчеркнул Песков.

Ранее Зеленский заявлял, что настаивает на проведении выборов в ДНР и ЛНР лишь после передачи участков государственной границы под контроль Киева, а не до, как было решено в Минске. 

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Автор: Арсений Аскольский
#песков #нормандская четверка

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