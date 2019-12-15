Песков рассказал об итогах «нормандского саммита» в Париже

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что одним из важнейших результатов саммита в Париже является подтверждение всеми сторонами переговоров приверженности Минским соглашениям.

«Нормандский саммит» по урегулированию внутриукраинского конфликта прошел в Париже 9 декабря. В нем участвовали лидеры России Владимир Путин, Германии Ангела Меркель, Франции Эмманюэль Макрон и Украины Владимир Зеленский

Песков подчеркнул, что последовательность выполнения Минских соглашений важна, поскольку Украина не может провести выборы, не приняв закон об особом статусе Донбасса. Принять такой закон нельзя, если он носит временный характер .

«Вы не можете опираться только на этот закон, проводя выборы, потому что этот закон противоречит Конституции Украины», — подчеркнул он.

Напомним, закон об особом статусе Донбасса Рада приняла в 2014 году, однако так и не ввела его в действие. Минувшей осенью украинский парламент продлил его до конца 2019 года, в декабре Рада решила продлить его еще на год — до 2020 года.

Песков утвердительно ответил на вопрос о реальной возможности трагических событий в случае, если контроль над границей с Россией будет передан украинским военным раньше реализации Минских соглашений.

«Да, и об этом четко сказал Путин - была бы вторая Сребреница», — подчеркнул Песков.

Ранее Зеленский заявлял, что настаивает на проведении выборов в ДНР и ЛНР лишь после передачи участков государственной границы под контроль Киева, а не до, как было решено в Минске.