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Столичный суд озвучит наказание бывшему министру финансов Подмосковья

Столичный суд озвучит наказание бывшему министру финансов Подмосковья

 Второй за вечер самолет вернулся в воскресенье в Шереметьево

Второй за вечер самолет вернулся в воскресенье в Шереметьево
Пушков прокомментировал ответную шутку Зеленского на слова Путина о газе

Пушков прокомментировал ответную шутку Зеленского на слова Путина о газе

 Видео первого разговора Зеленского с российскими журналистами появилось в интернете

Видео первого разговора Зеленского с российскими журналистами появилось в интернете
Не менее 37 человек пострадали в результате землетрясения на Филиппинах

Не менее 37 человек пострадали в результате землетрясения на Филиппинах

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20:43   15 Декабря 2019
Россия

Эсминец США вошел в акваторию Черного моря

Эсминец США вошел в акваторию Черного моря

Эсминец ВМС США «Росс» вошел в юго-западную часть акватории Черного моря. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной в воскресенье, 15 декабря.

Его действия контролирует малый ракетный корабль Черноморского флота "Вышний Волочек".

Это уже восьмой заход ВМС США в черноморскую акваторию в текущем году. Ранее туда отправляли эсминец «Портер» с управляемым ракетным вооружением. Его сопровождал фрегат «Адмирал Эссен», а также корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево».

Согласно международной Конвенции Монтре 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в его акватории не более 21 суток.

Российская сторона в последние годы сталкивается с беспрецедентной активностью НАТО у своих границ. При этом альянс называет это «сдерживанием агрессии России». В Кремле много раз отмечали, что Москва не угрожает другим странам, но не оставит без ответа опасные для ее интересов действия.

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Автор: Арсений Аскольский

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