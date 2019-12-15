Эсминец США вошел в акваторию Черного моря

Эсминец ВМС США «Росс» вошел в юго-западную часть акватории Черного моря. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной в воскресенье, 15 декабря.

Его действия контролирует малый ракетный корабль Черноморского флота "Вышний Волочек".

Это уже восьмой заход ВМС США в черноморскую акваторию в текущем году. Ранее туда отправляли эсминец «Портер» с управляемым ракетным вооружением. Его сопровождал фрегат «Адмирал Эссен», а также корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево».

Согласно международной Конвенции Монтре 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в его акватории не более 21 суток.

Российская сторона в последние годы сталкивается с беспрецедентной активностью НАТО у своих границ. При этом альянс называет это «сдерживанием агрессии России». В Кремле много раз отмечали, что Москва не угрожает другим странам, но не оставит без ответа опасные для ее интересов действия.