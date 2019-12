«Матерый» либерал Дзядко возглавит работу антироссийского «Дождя»

Оппозиционный телеканал «Дождь» сменит главного редактора Александру Перепелову на своего бывшего сотрудника Тихона Дзядко. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Как заявила Перепелова, она «переросла» свою должность. Если судить по истории бывшего главреда Романа Баданина, который вскоре после ухода со своего поста улетел на учебу в Стэнфорд, а потом вернулся и открыл проплаченный западными спонсорами «Проект», для девушки местечко тоже уже пригрели.

Новость о том, что Перепелова уходит с должности появилась еще в начале ноября. Тогда она заявила, что благодарна каналу за опыт, но планирует двигаться дальше. Вероятно, для нее уже готовится личный проект, как получилось с Баданиным. В 2018 году он открыл «Проект» при поддержке Конгресса Соединенных Штатов.

Трудно предсказать, какая западная миссия ждет Перепелову, но точно ясно одно, что в тесном кружке оппозиционеров все точно спланировано, считает издание. О том, что покидает телеканал RTVI и спешит обратно на «Дождь» Дзядко сообщил немногим после заявления Перепеловой, отметив, что информация о его новом месте работы уже все равно просочилась в сеть.

Новый главред, в отличие от Перепеловой, которая до «Дождя» засветилась только в местечковых изданиях, опытный, «породистый» либерал Дзядко имеет большой опыт работы в оппозиционных СМИ, в частности, он работал на «Эхе Москвы», а после событий на Майдане в 2014 году — на телеканале IHTEP в Вашингтоне.

Кроме того, Дзядко посещает разные летучки российских либералов. К примеру, он принял участие в конгрессе «Украина — Россия: диалог», который организовывал в Киеве в апреле 2014 года беглый олигарх Михаил Ходорковский. На съезде также присутствовали Марат Гельман, Леонид Гозман, Виктор Шендерович и Матвей Ганапольский.

Также связи Дзядко достались ему и по наследству — его мать потомственный либерал, Зоя Светова. Российский журналист и правозащитник она давно находится в теплых отношениях с Западом. Так, в 2000-х она была экспертом в Фонде Сороса по программам «развития права, судебной системы и прав человека» в России. Немного времени спустя фонд признали нежелательной в Российской Федерации организацией.

Зоя Светова пишет для The New Times, «Новой газеты», «МБХ-медиа» и признанного иностранным агентом «Радио Свобода» — СМИ с крайне неоднозначной репутацией. Например, The New Times в 2018 году уличили в получении более 22 миллионов рублей от признанного НКО «Фонда поддержки пресс».

«МБХ-медиа» Михаиха Ходорковского и спонсируемая им «Новая газета» в свою очередь не демонстрируют объективности в текстах, ведь их основатель давно и открыто утверждает, что намерен сменить власть в России. Зоя Светова обладает рядом либеральных наград, к примеру, дипломом премии Андрея Сахарова «За журналистику как поступок» в 2003 и 2004 годах, председателем жюри которой был русофоб Гарри Каспаров.

Год назад Светова получила награду премии «Либмиссия» в номинации «За мужество в отстаивании либеральных ценностей». Данная НКО состоит в числе иноагентов, она внесена в реестр за антироссийские семинары и получение финансов от признанного иноагентом фонда «Династия» Дмитрия Зимина. Затем путем упорных стараний ее членов, Минюст все же признал, что веских доказательств для этого нет и исключил организацию из списка.

Что же касается самого телеканала, «Дождь» афилирован Госдепом США. Известно об этом стало 6 августа этого года, когда был рассекречен отчет департамента за 2013 год. Руководство телеканала не стало опровергать данную информацию, лишь ограничившись невнятной отпиской. В связи с систематическими попытками подать неверную информацию читателям Федеральное агентство новостей внесло его в список антироссийских.