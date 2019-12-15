Террористы ПНС Ливии напали на своих «коллег», чтобы выкрасть сына Муаммара Каддафи

Очередное столкновение между подвластными так называемому Правительству национального согласия Ливии бандформированиями произошло в Триполи. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на издание AfrigateNews.

Схватка случилась в ночь с 14 на 15 декабря в районе Зивият ад-Дахмани. Конфликт разгорелся между членами «Специальных Сил Сдерживания», известными как RADA и «Батальоном революционеров Триполи». Боевики RADA атаковали штаб-квартиру «Батальона», они планировали взять с собой двоих политзаключенных — Абдаллу Сануси и Саади Каддафи. В результате столкновения им удалось захватить двоих пленных и переправить их на военную базу «Митига», пишет ФАН.

Конфликты между группировками, подвластными так называемому ПНС Ливии происходят систематически. Чуть больше недели назад, 4 декабря, боевики дошли до крайней точки и атаковали «министерство финансов» страны, требуя у министра выплатить им деньги.

Боясь пострадать в подобном столкновении страну покинул глава ведомства, «министр» Фараджа Бумтари, спрятавшись в Тунисе. Подобным образом поступил и так называемый премьер-министр ПНС Файез Саррадж, который также вылетел из страны, назвав свое бегство отпуском.

Искусственно созданное ООН «правительство» Ливии сохраняет свою власть именно за счет поддержки различных бандформирований, которым платит Саррадж и его подчиненные. Несмотря на финансовое обеспечение, некоторые банды все же хотят совершить переворот и заполучить власть силой.

Если же руководство так называемого ПНС отсутствует в стране из-за переговоров с лидерами других стран, в поисках новой поддержки для боевиков, те распускаются. Оставшиеся без контроля бандформирования устраивают в стране настоящий хаос.

Пока террористы ПНС разбираются друг с другом, Ливийская национальная армия одерживает новые победы и продвигается вглубь Триполи. Новый этап антитеррористической операции ЛНА «Аль-Карама» на территории Ливии, начавшийся весной 2019 года, нацелен на то, чтобы очистить ливийскую столицу от боевиков.

Напомним, что боевики группировки RADA официально входят в «министерство внутренних дел» ПНС. Они же владеют частной тюрьмой «Митига», в которой незаконно удерживают российских социологов из ФЗНЦ Самера Суэйфана и Максима Шугалея. Согласно докладам Совбеза ООН, террористы зачастую пытают своих узников, а некоторых и вовсе продают в рабство. Кроме того, бандиты RADA связаны с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство».