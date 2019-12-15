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 Второй за вечер самолет вернулся в воскресенье в Шереметьево

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Пушков прокомментировал ответную шутку Зеленского на слова Путина о газе

Пушков прокомментировал ответную шутку Зеленского на слова Путина о газе

 Видео первого разговора Зеленского с российскими журналистами появилось в интернете

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20:26   15 Декабря 2019
Политика

Террористы ПНС Ливии напали на своих «коллег», чтобы выкрасть сына Муаммара Каддафи

Террористы ПНС Ливии напали на своих «коллег», чтобы выкрасть сына Муаммара Каддафи

Очередное столкновение между подвластными так называемому Правительству национального согласия Ливии бандформированиями произошло в Триполи. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на издание AfrigateNews.

Схватка случилась в ночь с 14 на 15 декабря в районе Зивият ад-Дахмани. Конфликт разгорелся между членами «Специальных Сил Сдерживания», известными как RADA и «Батальоном революционеров Триполи». Боевики RADA атаковали штаб-квартиру «Батальона», они планировали взять с собой двоих политзаключенных — Абдаллу Сануси и Саади Каддафи. В результате столкновения им удалось захватить двоих пленных и переправить их на военную базу «Митига», пишет ФАН.

Конфликты между группировками, подвластными так называемому ПНС Ливии происходят систематически. Чуть больше недели назад, 4 декабря, боевики дошли до крайней точки и атаковали «министерство финансов» страны, требуя у министра выплатить им деньги.

Боясь пострадать в подобном столкновении страну покинул глава ведомства, «министр» Фараджа Бумтари, спрятавшись в Тунисе. Подобным образом поступил и так называемый премьер-министр ПНС Файез Саррадж, который также вылетел из страны, назвав свое бегство отпуском.

Искусственно созданное ООН «правительство» Ливии сохраняет свою власть именно за счет поддержки различных бандформирований, которым платит Саррадж и его подчиненные. Несмотря на финансовое обеспечение, некоторые банды все же хотят совершить переворот и заполучить власть силой.

Если же руководство так называемого ПНС отсутствует в стране из-за переговоров с лидерами других стран, в поисках новой поддержки для боевиков, те распускаются. Оставшиеся без контроля бандформирования устраивают в стране настоящий хаос.

Пока террористы ПНС разбираются друг с другом, Ливийская национальная армия одерживает новые победы и продвигается вглубь Триполи. Новый этап антитеррористической операции ЛНА «Аль-Карама» на территории Ливии, начавшийся весной 2019 года, нацелен на то, чтобы очистить ливийскую столицу от боевиков.

Напомним, что боевики группировки RADA официально входят в «министерство внутренних дел» ПНС. Они же владеют частной тюрьмой «Митига», в которой незаконно удерживают российских социологов из ФЗНЦ Самера Суэйфана и Максима Шугалея. Согласно докладам Совбеза ООН, террористы зачастую пытают своих узников, а некоторых и вовсе продают в рабство. Кроме того, бандиты RADA связаны с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство».

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Автор: Лев Собакин
#ливия #пнс

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