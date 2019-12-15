Претензии «Новой газеты» к медиагруппе «Патриот» не выдерживают критики

Медиагруппа «Патриот» сделала заявление по поводу статьи «Новой газеты» с упоминанием работы Федерального агентства новостей во время выборов в Мосгордуму.

«Патриот», куда входит и издание «Политика сегодня», подчеркивает, что статья — попытка предостеречь ФАН от выпуска новых материалов о коррупции в редакции «Новой» и грязных методах работы.

В материале либерального издания утверждалось, что якобы именно ФАН был первоисточником всех изобличающих публикаций. Однако простой поиск по Сети показывает, что это не так.

Например, новость, что в московской квартире полиция нашла штаб по подделке подписей в пользу Любови Соболь, впервые появилась у издания «Правда.ру». Это произошло в 3:34. На сайте ФАН об этом сказано было только в 9:56.

Видеозапись с координатором сборщиков подписей Соболь Арсением, который рассказывает о непрозрачности сбора подписей и «внутренней кухне» появилась в Сети вечером 6 июля. Первым СМИ, написавшим об этом, стало «Ньюс.ру» — 7 июля в 3.05. ФАН снова отреагировал значительно позже – вечером того же дня.

«Патриот» благодарит коллег по медиарынку, борющихся с ложью либеральных СМИ. В заявлении отмечается, что сотрудники ФАН, которые освещали выборы в Мосгордуму, были депремированы за неоперативность. Они лишились от пяти до 20 тысяч рублей.