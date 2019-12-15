Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Столичный суд озвучит наказание бывшему министру финансов Подмосковья

Столичный суд озвучит наказание бывшему министру финансов Подмосковья

 Второй за вечер самолет вернулся в воскресенье в Шереметьево

Второй за вечер самолет вернулся в воскресенье в Шереметьево
Пушков прокомментировал ответную шутку Зеленского на слова Путина о газе

Пушков прокомментировал ответную шутку Зеленского на слова Путина о газе

 Видео первого разговора Зеленского с российскими журналистами появилось в интернете

Видео первого разговора Зеленского с российскими журналистами появилось в интернете
Не менее 37 человек пострадали в результате землетрясения на Филиппинах

Не менее 37 человек пострадали в результате землетрясения на Филиппинах

 Глава эстонского МВД процитировал Ленина в связи с назначением нового премьера Финляндии

Глава эстонского МВД процитировал Ленина в связи с назначением нового премьера Финляндии
Столичный суд озвучит наказание бывшему министру финансов Подмосковья

Столичный суд озвучит наказание бывшему министру финансов Подмосковья

 Второй за вечер самолет вернулся в воскресенье в Шереметьево

Второй за вечер самолет вернулся в воскресенье в Шереметьево
Пушков прокомментировал ответную шутку Зеленского на слова Путина о газе

Пушков прокомментировал ответную шутку Зеленского на слова Путина о газе

 Видео первого разговора Зеленского с российскими журналистами появилось в интернете

Видео первого разговора Зеленского с российскими журналистами появилось в интернете
Не менее 37 человек пострадали в результате землетрясения на Филиппинах

Не менее 37 человек пострадали в результате землетрясения на Филиппинах

 Глава эстонского МВД процитировал Ленина в связи с назначением нового премьера Финляндии

Глава эстонского МВД процитировал Ленина в связи с назначением нового премьера Финляндии
20:23   15 Декабря 2019
Весь мир

Претензии «Новой газеты» к медиагруппе «Патриот» не выдерживают критики

Претензии «Новой газеты» к медиагруппе «Патриот» не выдерживают критики

Медиагруппа «Патриот» сделала заявление по поводу статьи «Новой газеты» с упоминанием работы Федерального агентства новостей во время выборов в Мосгордуму.

«Патриот», куда входит и издание «Политика сегодня», подчеркивает, что статья — попытка предостеречь ФАН от выпуска новых материалов о коррупции в редакции «Новой» и грязных методах работы.

В материале либерального издания утверждалось, что якобы именно ФАН был первоисточником всех изобличающих публикаций. Однако простой поиск по Сети показывает, что это не так.

Например, новость, что в московской квартире полиция нашла штаб по подделке подписей в пользу Любови Соболь, впервые появилась у издания «Правда.ру». Это произошло в 3:34. На сайте ФАН об этом сказано было только в 9:56.

Претензии «Новой газеты» к медиагруппе «Патриот» не выдерживают критики

 

 

Претензии «Новой газеты» к медиагруппе «Патриот» не выдерживают критики

Видеозапись с координатором сборщиков подписей Соболь Арсением, который рассказывает о непрозрачности сбора подписей и «внутренней кухне» появилась в Сети вечером 6 июля. Первым СМИ, написавшим об этом, стало «Ньюс.ру» — 7 июля в 3.05. ФАН снова отреагировал значительно позже – вечером того же дня.

Претензии «Новой газеты» к медиагруппе «Патриот» не выдерживают критики

Претензии «Новой газеты» к медиагруппе «Патриот» не выдерживают критики

«Патриот» благодарит коллег по медиарынку, борющихся с ложью либеральных СМИ. В заявлении отмечается, что сотрудники ФАН, которые освещали выборы в Мосгордуму, были депремированы за неоперативность. Они лишились от пяти до 20 тысяч рублей.

Также мы обращаемся к коллегам из "Новой Газеты" и призываем их тщательнее проверять данные ради достоверности информации, качества публикуемого контента и собственных читателей», — говорится в сообщении медиагруппы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#фан #новая газета #патриот

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...