Современные ящики для хранения смартфонов впервые появятся в подмосковных школах

Их установят специалисты Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Первые ящики появятся в школах Подмосковья. Пробный проект стартует в понедельник, 16 декабря.

Ящики будут располагаться в учебных классах — перед началом урока школьники смогут убрать в них свои смартфоны. Первый ящик появится 16 декабря в одной из школ Наго-Фоминского района в Подмосковье. Сегодня использование детьми гаджетов ограничено в Чеченской республике и Белгородской области.

Федеральное агентство новостей побеседовало с председателем попечительского совета Национального центра помощи Еленой Мильской, которая рассказала о деталях программы.

«По запросу школ мы будем устанавливать удобные, современные ящики для хранения гаджетов. Это пилотный проект. Очень интересно будет посмотреть на его результаты», — поделилась она.

Мильская добавила, что в центр уже поступило большое количество заявок от учителей и родителей школьников средней школы, хотя проект был рассчитан на учащихся начальной школы.

Проект «Мир вокруг» Национальный центр представил на Международном Форуме добровольцев-2019 в Сочи. Его поддержал Руководитель Администрации Президента России Сергей Кириенко.