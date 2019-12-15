Новый лидер «Яблока» Рыбаков не поможет Вишневскому попасть в Госдуму

Новым главой партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя. Лев Шлосберг, возглавляющий псковское отделение, стал вторым, а действующий председатель Эмилия Слабунова заняла третью строчку.

Глава петербургского отделения «Яблока» Борис Вишневский лично никак не высказался насчет нового председателя и не поздравил Рыбакова. Сам он симпатизировал Шлосбергу и был слегка разочарован его проигрышем, тем более, что ему предрекали победу пишет ФАН.

Вишневский хотел выдвижения Шлосберга и по личным дружеским мотивам — псковское и петербургское отделения часто контактировали. Шлосберг поддерживал Вишневского на фоне секс-скандала в «Герцена» и его противостояния со спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым.

Парламентарий мог предполагать, что Шлосберг поддержит его кандидатуру для участия в кампании на выборах в Госдуму 2021 года. Ходили слухи, что и на этот раз Вишневский попытается туда попасть, отмечает издание.

Однако максимум, что светит Вишневскому в политике — депутатское кресло в петербургском парламенте, хотя год от года позиции старейшей в России демократической партии слабеют. На выборах 2016 года в ЗакС попали лишь Вишневский и Михаил Амосов. В Госдуму не прорвался никто.

Столичное отделение провело кампанию более успешно. Руководителем предвыборного штаба был Рыбаков. Его стараниями Михаил Круглов, Дарья Беседина, Евгений Бунимович и Сергей Митрохин попали в Мосгордуму. Издание не исключает, что на москвичей и сделают ставку при подготовке списков на думские выборы, а «яблочники» Петербурга останутся дома.