Угрозы экологии из-за затонувших плавдока и подлодки в Севастополе нет

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что угрозы экологии из-за затонувшего плавучего дока ПД-16 и списанной подлодки Б-380 в Южной бухте нет.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 15 декабря. Плавдок затонул из-за технического состояния, поскольку его не эксплуатировали и не ремонтировали.

Подлодку отбуксируют к месту утилизации в понедельник.

«Никакой опасности для жизни людей и экологии этот инцидент не представляет», — подчеркнул врио.

Большой плавдок СПД-16 был принят в состав ВМФ 2 июля 1941 года.