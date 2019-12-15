Соперничество с Саудовской Аравией подтолкнуло Катар к поддержке террористов ПНС Ливии

Премьер министры Катара и так называемого Правительства национального согласия провели дипломатическую встречу и обсудили вопросы безопасности в Ливии. Эксперт убежден, что правительство Катара намерено сотрудничать с террористами ради ливийской нефти.

В воскресенье, 15 декабря, премьер-министр Катара Абдаллы бен Насера бен Халифа аль Тани и глава так называемого Правительства национального согласия Файез Саррадж встретились, чтобы обсудить отношения между странами и пути сотрудничества. В ходе переговоров представитель Катара заявил, что страна готова оказать поддержку в стабилизации обстановки в регионе.

На данный момент известно, что силы Ливийской национальной армии (ЛНА) одерживают победы одну за одной и находятся в активной фазе освобождения ливийской столицы, Триполи, от боевиков, управляемых так называемым ПНС. Ливийские солдаты освобождают все больше городских районов и пробираются вглубь столицы. Именно поэтому «чиновникам» из ПНС потребовалась зарубежная поддержка.

Представитель Катара встретился с Сарраджем для того, чтобы выразить свою готовность поддерживать террористов ПНС, пытающихся бороться с крепнущей ЛНА, считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России», Александр Перенджиев. Такое мнение он высказал в интервью Федеральному агентству новостей.

«Здесь важно понимать, что ПНС Ливии — это не открытая террористическая организация, а завуалированная. Вроде как формально ее никто не признавал таковой. Поэтому Катар этим пользуется. Однако можно констатировать, что катарские власти не отказались от своей политики помощи и взаимодействия с террористическими группами. Только теперь они это делают с особой осторожностью», — объяснил эксперт.

Катар и раньше неоднократно поддерживал различные запрещенные в России террористические организации, например, «Аль-Каиду»*. За такое неоднозначное сотрудничество в 2017 несколько стран разорвали отношения с Катаром, в частности, Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия. Государству закрыли воздушное и морское пространство, его дипломатов и послов выслали.

Перенджиев предполагает, что сотрудничество Катара с террористами ПНС может стать частью соперничества с Саудовской Аравией. Специалист напомнил, что недавно Соединенные Штаты предложили саудитам инвестировать в оккупированные американцами нефтяные месторождения в Сирии, в провинции Дейр-эз-Зор.

Собеседник агентства также отметил, что были времена, когда Саудовская Аравия открыто выступала против Катара, при этом сама спонсирует террористов в Сирии. По его мнению, новое сотрудничество США и Саудовской Аравии повлияло на решение Катара установить связи с искусственно созданным ООН «правительством» Ливии.

«Поэтому получается соревнование грабителей – кто где больше украдет. Они начинают в этой сфере соперничать. Тем более, что Сирия и Ливия чем-то похожи. И там, и там США влезли и организовали междоусобицу, организовав террористические группы. Единственное, что в Ливии лидера убили, а в Сирии он не только остался живой, но и государство сохранилось. В этом, конечно, есть немалая заслуга пришедшей на помощь России. К тому же Катар не упустит возможность продавать вооружение для бандитов», — подвел итог своим размышлениям Перенджиев.

Сегодня на территории Ливии, где в 2011 году случился государственный переворот, а экс-лидер страны Муаммар Каддафи был жестоко убит, с 2014 года проводится антитеррористическая операция «Аль-Карама». Силами ЛНА командует фельдмаршал Халифа Хафтар, который намерен очистить Триполи от террористов ПНС.