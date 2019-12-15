Патрулирование военной полиции РФ предотвращает столкновения на севере Сирии — эксперт

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с «НьюИнформ» назвал успешными действия России и Турции в Сирии по урегулированию кризиса в арабской стране.

По его словам, патрулирование военной полиции РФ предотвращает столкновения между участниками конфликта.

Напомним, военная полиция РФ в Сирии активно реализует положения российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, подписанного в октябре 2019 года. Специалисты продолжают патрулировать территории вдоль сирийско-турецкой границы.

Эксперт отметил, что меморандум имеет очень важное значение для обеспечения мира в этом регионе арабской республики. Патрулирование российской военной полиции предотвращает столкновения между турецкой армией, САА и курдскими вооруженными формированиями.

«Кроме того, Россия совместно с Турцией контролирует эту зону, предотвращая возможные проникновения террористов», — отметил собеседник издания.

Военная полиция РФ также блокирует негативные проявления во взаимоотношениях бойцов Сирийской арабской армии (САА), военнослужащих Турции и курдских радикалов, подчеркнул Долгов.

«Отношения между курдскими вооруженными формированиями, САА и Турцией – это очень сложный вопрос, который Россия успешно решает, блокируя возможные негативные проявления. Это заслуга военной полиции РФ. Безусловно, это успех России в решении сирийского кризиса», — заключил эксперт

Напомним, 9 октября Турция объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира». Она была направлена против курдских боевиков и их соратников из числа террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ).

В октябре президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум, который предполагает завершение турецкой военной операции и отвод курдских боевиков на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также совместное патрулирование в зоне безопасности на севере Сирии.

Ранее ФАН опубликовал третью статью из серии материалов о Сирии. В ней рассказывается, какую роль сыграла Россия в ликвидации террористов на территории САР. Вторая часть повествует о связях США с боевиками ИГ*, а первая о сотрудничестве с террористами журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова, которого спонсирует беглый олигарх Михаил Ходорковский.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ