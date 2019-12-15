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Столичный суд озвучит наказание бывшему министру финансов Подмосковья

Столичный суд озвучит наказание бывшему министру финансов Подмосковья

 Второй за вечер самолет вернулся в воскресенье в Шереметьево

Второй за вечер самолет вернулся в воскресенье в Шереметьево
Пушков прокомментировал ответную шутку Зеленского на слова Путина о газе

Пушков прокомментировал ответную шутку Зеленского на слова Путина о газе

 Видео первого разговора Зеленского с российскими журналистами появилось в интернете

Видео первого разговора Зеленского с российскими журналистами появилось в интернете
Не менее 37 человек пострадали в результате землетрясения на Филиппинах

Не менее 37 человек пострадали в результате землетрясения на Филиппинах

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17:50   15 Декабря 2019
Политика

Песков заявил, что влияние Трампа на политические процессы в стране весьма сомнительно

Песков заявил, что влияние Трампа на политические процессы в стране весьма сомнительно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал «демонизацию» России со стороны Соединенных Штатов, которая, по его мнению, связана с внутренним расколом США. Об этом сообщает ТАСС.

Песков подчеркнул, что внутри Соединенных Штатов происходит всесторонний раскол, который и влияет на решения, подобные законопроекту о рассмотрении России в качестве «спонсора терроризма».

«Ситуация в США абсолютно беспрецедентная, когда произошла доселе невиданная, наверное, поляризация и политического ландшафта, и поляризация в обществе: американское общество раскололось, и ничего хорошего для страны это не сулит. Мы никак не можем влиять на эти процессы, останавливать эти чудовищные законопроекты. Самый большой вопрос: "Может ли президент Трамп влиять на эти процессы?". Я не могу ответить на этот вопрос. Есть очень много сомнений», — пояснил представитель Кремля.

Кроме того, пресс-секретарь подчеркнул, что, вероятно, «в высших эшелонах власти» США понимают, что травля России никак с самой Россией не связана, а вызвана американскими внутриполитическими проблемами.

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Автор: Галина Кандинская
#россия #сша #песков #трамп

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