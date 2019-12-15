Песков заявил, что влияние Трампа на политические процессы в стране весьма сомнительно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал «демонизацию» России со стороны Соединенных Штатов, которая, по его мнению, связана с внутренним расколом США. Об этом сообщает ТАСС.

Песков подчеркнул, что внутри Соединенных Штатов происходит всесторонний раскол, который и влияет на решения, подобные законопроекту о рассмотрении России в качестве «спонсора терроризма».

«Ситуация в США абсолютно беспрецедентная, когда произошла доселе невиданная, наверное, поляризация и политического ландшафта, и поляризация в обществе: американское общество раскололось, и ничего хорошего для страны это не сулит. Мы никак не можем влиять на эти процессы, останавливать эти чудовищные законопроекты. Самый большой вопрос: "Может ли президент Трамп влиять на эти процессы?". Я не могу ответить на этот вопрос. Есть очень много сомнений», — пояснил представитель Кремля.

Кроме того, пресс-секретарь подчеркнул, что, вероятно, «в высших эшелонах власти» США понимают, что травля России никак с самой Россией не связана, а вызвана американскими внутриполитическими проблемами.