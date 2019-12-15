Политолог отметил важность восстановления храма в Алеппо для армянской общины

Первое за семь лет богослужение прошло в армянском Храме сорока мучеников в Алеппо, в Сирии, пишут РИА Новости. Руководитель Института политических исследований и политолог Сергей Марков в беседе с Nation News выразил мнение, что восстановление храма свидетельствует об очередной победе президента Сирии Башара Асада, который показывает себя мудрым политиком.

Сирия при поддержке России возвращается к мирной жизни, отметил эксперт.

Храм весной 2015 года разрушили террористы запрещенной в РФ группировки ИГ*. Восстановление проводилось на деньги, собранные армянской общиной города. Церковь освятили 30 марта 2019 года.

По словам Маркова, начало служб в храме — важнейшее событие для армянской общины в Сирии. Армянская община является одной из постоянных общин в САР на протяжении многих столетий.

Кроме того, отметил эксперт, для армянской диаспоры храм, как и религия, является объединяющим элементом, поскольку диаспоры находятся во многих странах.

Такой подарок армянам в Сирии, как восстановление разрушенного боевиками храма — еще одна победой президента страны Башара Асада, подчеркнул эксперт.

«Армянская община вместе с другими общинами активно поддерживают Башара Асада, потому что он является либеральным политиком. И он ориентирован на то, что в Сирии могут жить различные этнические группы, так что это еще и победа Башара Асада», — сказал собеседник издания.

Ранее ФАН опубликовал третью статью из серии материалов о Сирии. В ней рассказывается, какую роль сыграла Россия в ликвидации террористов на территории САР. Вторая часть повествует о связях США с боевиками ИГ*, а первая о сотрудничестве с террористами журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова, которого спонсирует беглый олигарх Михаил Ходорковский.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ