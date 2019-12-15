РФ готова к транзиту газа через Украину при целесообразности проекта для «Газпрома»

Транзит российского газа через украинские территории весьма детально обсудили в ходе саммита лидеров стран «нормандской четверки» в Париже. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва продолжит транзит газа через Украину при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для «Газпрома».

«Мы сейчас с вами не сможем обсуждать детали, потому что переговоры продолжаются. Остаются ли трудности? Да, остаются. Их еще предстоит преодолеть нашим переговорщикам», — добавил представитель Кремля.

Несколько позиций по-прежнему остались неприемлемыми для российской стороны, об этом говорил президент Владимир Путин, продолжил Песков. Москва готова продолжить дальше транзитировать газ через территорию Украины, только при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для «Газпрома».

«Переговоры продолжаются, пока не будем забегать вперед», — резюмировал представитель Кремля.

Действующий контракт Москвы и Киева на транзит газа истекает в конце 2019 года. Сейчас РФ и Украина проводят переговоры в двустороннем формате. Дату следующей встречи с участием ЕК пока не назначили.