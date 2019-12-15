Техноблогеры назвали самые важные гаджеты уходящего десятилетия

Среди самых значительных устройств оказались не только смартфоны, но и автомобили. С тремя экспертами побеседовал телеканал «360».

Самым важным гаджетом стал Samsung Galaxy Fold, уверен главный редактор сайта BigGeek.Ru Николай Николаев. По его мнению, технология складного экрана перевернула представление о форме смартфона и разбавила приевшийся всем внешний вид устройства.

«Несмотря на то, что устройство, на мой личный взгляд, абсолютно бесполезное, этот смартфон смог произвести некую революцию», — объяснил Николаев.

Он добавил, что не слишком популярная сегодня модель, возможно, в следующем десятилетии станет очень удобной и востребованной. На второе место главред поставил наушники AirPods от Apple, он напомнил, что беспроводные наушники существовали и раньше, однако только эта версия сделала их по-настоящему популярными и распространенными.

«Третий гаджет — это автомобиль Tesla. Не важно какая модель. Несмотря на то, что это автомобиль, это прежде всего гаджет», — завершил собственный топ-3 собеседник «360».

Телеканал также узнал мнение по этому поводу у главного редактора сайта Habr.ru Ивана Звягина, который сразу же заявил, что трех гаджетов для того, чтобы охарактеризовать десятилетие, недостаточно.

«Совершенно точно это будет iPhone в том или ином виде. Не обязательно конкретная модель», — передает его слова «360».

Звягин добавил, что первый iPhone появился немного раньше 2010, но настоящую революцию, по его мнению совершила именно модель 4S. Вторым в его рейтинге стал MacBook, а третья позиция совпала с Николаевым — электромобиль Tesla.

О важности «железа», то есть составных частей разных устройств, напомнил ведущий YouTube-канала Илья Корнейчук, он рассказал, какие самые важные новинки в этой сфере появились за последние 10 лет. Он отметил новый процессор AMD Ryzen, который стал первым, кто смог конкурировать с Intel. На второе место он поместил видеокарту Nvidia RTX, которая поддерживает аппаратное ускорение, а третьей стала портативная игровая приставка Nintendo Switch.

По мнению Корнейчука, который сначала сомневался в пригодности японской приставки, она очень удобна и долго держит заряд. Очень важно, по его словам, что вы можете продолжить игру в пути, так как она портативная.