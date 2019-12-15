Какую ель выбрать на Новый год, живую или «мертвую»

Солидарен с Милоновым и его коллега — молодой политик Василий Власов, не так давно приглашавший шведку и экоактивистку Гретту Тунберг выступить перед российским парламентом.



Для экологии Власов предлагает делать елки из полиэтиленовых пакетов. Это будет практичнее, по мнению политика, чем каждый раз рубить под ствол деревья, которые растили 10 или даже 15 лет. К тому же поливинилхлорид (в народе — ПВХ) более износостойкий в отличие от живой ели: его хватает примерно на столько же, сколько растет дерево для сруба. Но сколько вреда принесут для окружающего мира «елочные» фабрики? По мнению Власова, все дело — в технологии производства: важно соблюдать ГОСТы. Особенно это касается раздела «Атмосфера» и пункта «определения загрязняющих веществ в воздухе».