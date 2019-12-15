Какую ель выбрать на Новый год, живую или «мертвую»

Сотрудники канадской консалтинговой компании Ellipsos узнали, насколько сильно природе угрожают елки. Оказалось, что искусственные деревья, которые мы ставим дома раз в году, наносят урон втройне серьезнее, нежели вырубка настоящих елей. Производитель, в большинстве случаев один: как в США, так и в России — штампуют главный символ Нового года в основном китайцы.
В России ежегодно в каждом городе на главной площади устанавливают елки. Одни дорогие, как в Кемерово, другие — могут быть и подешевле. Объединяет их одно — все это отголоски пластикового мира.
О «колкой» проблеме знают и в Госдуме. Депутат Виталий Милонов задумался о переработке пластиковых елок.