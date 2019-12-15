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Столичный суд озвучит наказание бывшему министру финансов Подмосковья

Столичный суд озвучит наказание бывшему министру финансов Подмосковья

 Второй за вечер самолет вернулся в воскресенье в Шереметьево

Второй за вечер самолет вернулся в воскресенье в Шереметьево
Пушков прокомментировал ответную шутку Зеленского на слова Путина о газе

Пушков прокомментировал ответную шутку Зеленского на слова Путина о газе

 Видео первого разговора Зеленского с российскими журналистами появилось в интернете

Видео первого разговора Зеленского с российскими журналистами появилось в интернете
Не менее 37 человек пострадали в результате землетрясения на Филиппинах

Не менее 37 человек пострадали в результате землетрясения на Филиппинах

 Глава эстонского МВД процитировал Ленина в связи с назначением нового премьера Финляндии

Глава эстонского МВД процитировал Ленина в связи с назначением нового премьера Финляндии
16:38   15 Декабря 2019
Россия

Песков назвал условие решения конфликта в Донбассе

Песков назвал условие решения конфликта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский хочет и может решить конфликт в Донбассе, если проявит необходимую силу воли, политический авторитет и доминирование на политической арене. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В эфире программы «Большая игра» на Первом канале он подчеркнул, что Зеленский хочет решить внутриукраинский конфликт. Песков считает, что шансы на начало нового военного конфликта в Донбассе после переговоров Владимира Путина с Зеленским на саммите «нормандской четверки» сократятся.

Ранее представитель Кремля заявил, что лидерам РФ и Украины не удается достичь согласия по целому ряду вопросов. 

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Автор: Арсений Аскольский
#песков #зеленский

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