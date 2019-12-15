Песков назвал условие решения конфликта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский хочет и может решить конфликт в Донбассе, если проявит необходимую силу воли, политический авторитет и доминирование на политической арене. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В эфире программы «Большая игра» на Первом канале он подчеркнул, что Зеленский хочет решить внутриукраинский конфликт. Песков считает, что шансы на начало нового военного конфликта в Донбассе после переговоров Владимира Путина с Зеленским на саммите «нормандской четверки» сократятся.

Ранее представитель Кремля заявил, что лидерам РФ и Украины не удается достичь согласия по целому ряду вопросов.